Археологічне відкриття на півдні Узбекистану ставить під сумнів усталені уявлення про зародження сільського господарства. Знайдені артефакти свідчать, що ключові практики, які передували фермерству, були поширені набагато ширше, ніж вважалося раніше, і не обмежувалися лише Близьким Сходом.

Що саме знайшли археологи і як це змінює наукові уявлення?

Міжнародна група дослідників з Пекіна та Самарканда під час розкопок у печері Тода-1, що в передгір'ях Сурхандар'їнської долини, виявила докази, які змінюють наше розуміння витоків сільського господарства. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), люди в цьому регіоні збирали дикий ячмінь за допомогою кам'яних серпів ще 9200 років тому, пише 24 Канал.

Радіовуглецеве датування знахідок – зерен ячменю, лез серпів та жорен – показало, що їхній вік становить від 9200 до 8600 років. Це набагато раніше, ніж одомашнені культури поширилися в Центральній Азії. Аналіз зерен підтвердив, що це дикий вид ячменю (Hordeum vulgare ssp. spontaneum). Поряд із ним було знайдено фісташкові шкаралупи та насіння диких яблук. Це свідчить про змішаний раціон місцевих збирачів, які споживали злаки, горіхи та фрукти, обробляючи їх за допомогою різних кам'яних знарядь.

Дослідження зносу лез показало, що вони були частиною серпів, призначених спеціально для зрізання злаків. Це один із найдавніших відомих прикладів таких інструментів у Центральній Азії.

Це відкриття кидає виклик давній теорії, згідно з якою землеробство зародилося виключно в районі Родючого півмісяця – території сучасних Іраку, Сирії та Туреччини. Там представники натуфійської культури почали збирати дикі злаки приблизно 10 000 років тому. Проте знахідки в печері Тода-1 доводять, що схожі процеси відбувалися й у Центральній Азії вже 9200 років тому, тобто приблизно в той самий час. Це дає підстави вважати, що перехід від полювання та збиральництва до землеробства був не локальною "революцією", а більш широким і поступовим культурним процесом, що охоплював значні території Євразії.

Як зазначають дослідники, ранні мисливці-збирачі вже володіли культурними практиками, які підготували ґрунт для виникнення сільського господарства. Є все більше доказів того, що одомашнення рослин могло стати ненавмисним наслідком тривалої взаємодії людини з ними. Нові дані ускладнюють традиційні моделі, що пов'язують появу землеробства зі зміною клімату чи демографічним тиском, і вказують на різноманітні стратегії виробництва їжі по всій Євразії.

Цікаво, що деякі зерна ячменю з печери Тода-1 нагадують ранні "голозерні" види, пов'язані періодом до одомашнення у Родючому півмісяці. Хоча більшість зерен відповідають морфології диких видів, вчені не виключають, що в Центральній Азії могло існувати низькорівневе вирощування як місцева інновація або раннє поширення традицій з Близького Сходу.