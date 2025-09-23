Самая отдаленная планета Солнечной системы, Нептун, достигла противостояния 23 сентября. Это означает, что ее можно наблюдать на небе в течение всей ночи. Нынешнее событие особенно благоприятно для астрономов-любителей, поскольку рядом с Нептуном находится яркий Сатурн, который поможет сориентироваться в поисках.

Противостояние Нептуна – это период, когда Земля оказывается между ним и Солнцем. Благодаря этому планету видно всю ночь: она появляется на восходе после захода Солнца и скрывается за горизонтом на рассвете. В 2025 году пик противостояния пришелся на 23 сентября, сообщает 24 Канал со ссылкой на EarthSky.

Как и когда наблюдать за голубым гигантом?

Хотя Нептун является газовым гигантом, из-за огромного расстояния до Земли – 4,32 миллиарда километров – он остается тусклым объектом. Его яркость достигает лишь +7,7 звездной величины, поэтому увидеть его невооруженным глазом невозможно. Для наблюдений понадобится бинокль со стабильной опорой или телескоп, советуют астрономы-любители из группы "Вселенная в кармане".

В какое время лучше всего наблюдать за Нептуном?

Самый простой способ найти Нептун – сначала отыскать Сатурн, который является самым ярким объектом в юго-восточной части ночного неба около 22:00–23:00.

Нептун расположен всего в 2,7° к северо-востоку от Сатурна, поэтому обе планеты можно увидеть одновременно в поле зрения бинокля. Поскольку поблизости нет других звезд похожей яркости, идентифицировать Нептун будет относительно легко.



Куда смотреть, чтобы увидеть Нептун / Фото Stellarium

Как это будет видно?

В телескоп Нептун выглядит как крошечный диск едва голубого или серо-голубого цвета с видимым диаметром всего 2,4 угловой секунды. Владельцы средних и больших любительских телескопов могут попробовать разглядеть и его самый большой спутник – Тритон, яркость которого составляет +13,5 звездной величины.