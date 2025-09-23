Нептун у протистоянні: як знайти і побачити найвіддаленішу планету на небі
- Нептун досяг протистояння 23 вересня, що дозволяє спостерігати його на небі всю ніч.
- Для спостереження Нептуна потрібен бінокль або телескоп, оскільки його не можна побачити неозброєним оком через відстань.
Найвіддаленіша планета Сонячної системи, Нептун, досягла протистояння 23 вересня. Це означає, що її можна спостерігати на небі протягом усієї ночі. Цьогорічна подія є особливо сприятливою для астрономів-аматорів, оскільки поруч із Нептуном перебуває яскравий Сатурн, який допоможе зорієнтуватися в пошуках.
Протистояння Нептуна – це період, коли Земля опиняється між ним та Сонцем. Завдяки цьому планету видно всю ніч: вона з'являється на сході після заходу Сонця і ховається за горизонтом на світанку. У 2025 році пік протистояння припав на 23 вересня, повідомляє 24 Канал з посиланням на EarthSky.
Як і коли спостерігати за блакитним гігантом?
Хоча Нептун є газовим гігантом, через величезну відстань до Землі – 4,32 мільярда кілометрів – він залишається тьмяним об'єктом. Його яскравість сягає лише +7,7 зоряної величини, тому побачити його неозброєним оком неможливо. Для спостережень знадобиться бінокль зі стабільною опорою або телескоп, радять астрономи-аматори з групи "Всесвіт у кишені".
В який час найкраще спостерігати за Нептуном?
Найпростіший спосіб знайти Нептун – спочатку відшукати Сатурн, який є найяскравішим об'єктом у південно-східній частині нічного неба близько 22:00–23:00.
Нептун розташований всього за 2,7° на північний схід від Сатурна, тож обидві планети можна побачити одночасно в полі зору бінокля. Оскільки поблизу немає інших зірок схожої яскравості, ідентифікувати Нептун буде відносно легко.
Куди дивитися, щоб побачити Нептун / Фото Stellarium
Як це буде видно?
У телескоп Нептун виглядає як крихітний диск ледь блакитного або сіро-блакитного кольору з видимим діаметром усього 2,4 кутової секунди. Власники середніх та великих аматорських телескопів можуть спробувати розгледіти і його найбільший супутник – Тритон, яскравість якого становить +13,5 зоряної величини.