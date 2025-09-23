Протистояння Нептуна – це період, коли Земля опиняється між ним та Сонцем. Завдяки цьому планету видно всю ніч: вона з'являється на сході після заходу Сонця і ховається за горизонтом на світанку. У 2025 році пік протистояння припав на 23 вересня, повідомляє 24 Канал з посиланням на EarthSky.

Дивіться також Офіційно почалася осінь: що відбувається з планетою в час рівнодення

Як і коли спостерігати за блакитним гігантом?

Хоча Нептун є газовим гігантом, через величезну відстань до Землі – 4,32 мільярда кілометрів – він залишається тьмяним об'єктом. Його яскравість сягає лише +7,7 зоряної величини, тому побачити його неозброєним оком неможливо. Для спостережень знадобиться бінокль зі стабільною опорою або телескоп, радять астрономи-аматори з групи "Всесвіт у кишені".

В який час найкраще спостерігати за Нептуном?

Найпростіший спосіб знайти Нептун – спочатку відшукати Сатурн, який є найяскравішим об'єктом у південно-східній частині нічного неба близько 22:00–23:00.

Нептун розташований всього за 2,7° на північний схід від Сатурна, тож обидві планети можна побачити одночасно в полі зору бінокля. Оскільки поблизу немає інших зірок схожої яскравості, ідентифікувати Нептун буде відносно легко.



Куди дивитися, щоб побачити Нептун / Фото Stellarium

Як це буде видно?

У телескоп Нептун виглядає як крихітний диск ледь блакитного або сіро-блакитного кольору з видимим діаметром усього 2,4 кутової секунди. Власники середніх та великих аматорських телескопів можуть спробувати розгледіти і його найбільший супутник – Тритон, яскравість якого становить +13,5 зоряної величини.