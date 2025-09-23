Со временем аккумулятор любого смартфона неизбежно изнашивается, что приводит к уменьшению времени автономной работы. Контроль за состоянием батареи помогает понять, когда производительность начинает падать, выявить наиболее энергоемкие процессы и принять меры для оптимизации работы устройства.

В этом материале 24 Канал подробно рассмотрит все способы проверки и советы для продления срока службы аккумулятора смартфона. Это поможет продлить его работу, или понять, что батарею, или же и само устройство, пора менять.

Что влияет на износ аккумулятора?

Прежде чем переходить к методам проверки, важно понимать, почему батарея теряет свою емкость. Основная причина – химическая деградация литий-ионных элементов. Каждый цикл зарядки и разрядки постепенно уменьшает максимальную емкость аккумулятора, объясняют эксперты из McAfee.

Кроме того, на этот процесс негативно влияют такие факторы, как экстремальные температуры (высокие и низкие), полная разрядка до 0% или длительное пребывание на зарядке при 100%, а также использование некачественных зарядных устройств.

Как проверить состояние батареи через настройки Android?

Это самый простой и доступный способ, который не требует установки дополнительных программ. Хотя интерфейс может отличаться на устройствах от разных производителей, например Samsung, Google или Xiaomi, общий принцип остается одинаковым.

Откройте "Настройки" на вашем смартфоне. Найдите и перейдите в раздел "Батарея" или "Аккумулятор". На главном экране этого меню вы увидите текущий уровень заряда и график его использования за последние 24 часа.



Важные настройки аккумулятора / Фото 24 Канал

Важный совет! В разделе аккумулятор можно выбрать функцию "Умная зарядка", которая помогает уменьшить уровень износа аккумулятора. Также можно установить лимит зарядки до 80%, что дополнительно продлит "жизнь" батареи, хоть вы и будете иметь меньший ресурс в течение дня.

Как понять, что разряжает аккумулятор смартфона?

Чтобы получить больше деталей, нажмите на пункт "Использование батареи" или аналогичный. Здесь будет показан список приложений и системных процессов с указанием процента потребляемой ими энергии.

Анализ этой информации позволит вам выявить приложения, которые работают в фоновом режиме и потребляют слишком много ресурсов. Вы можете ограничить их фоновую активность, принудительно остановить или даже удалить, если вы ими не пользуетесь.

Как проверить здоровье батареи с помощью кода?

На некоторых Android-смартфонах существует специальный сервисный код, который предоставляет доступ к скрытому меню с технической информацией об устройстве, включая данные об аккумуляторе.

Откройте стандартное приложение "Телефон" (для совершения звонков). Наберите комбинацию *#*#4636#*#*. После ввода последнего символа на экране автоматически появится сервисное меню. Найдите в списке пункт "Информация о батарее" (Battery Information).

Если такой пункт есть, вы сможете увидеть данные о состоянии батареи, ее температуру, напряжение и технологию изготовления.

Стоит отметить, что этот метод работает не на всех моделях телефонов, поскольку производители часто блокируют доступ к таким меню.

Сторонние приложения для глубокого анализа

Если встроенные средства не предоставляют достаточно информации, на помощь приходят специализированные приложения с Google Play Store. Они проводят глубокий анализ и показывают подробные статистические данные.

AccuBattery . Одна из самых популярных программ для мониторинга батареи. Она измеряет реальную емкость аккумулятора во время зарядки и сравнивает ее с заявленной производителем, показывая уровень износа в процентах. Также приложение отслеживает скорость зарядки и разрядки и предоставляет советы по продлению срока службы батареи.

. Одна из самых популярных программ для мониторинга батареи. Она измеряет реальную емкость аккумулятора во время зарядки и сравнивает ее с заявленной производителем, показывая уровень износа в процентах. Также приложение отслеживает скорость зарядки и разрядки и предоставляет советы по продлению срока службы батареи. CPU-Z . Эта утилита известна прежде всего возможностью показывать подробную информацию о процессоре и других компонентах смартфона. Она также имеет вкладку "Battery", где отображается информация о состоянии ("здоровье"), уровень заряда, температуру и напряжение.

. Эта утилита известна прежде всего возможностью показывать подробную информацию о процессоре и других компонентах смартфона. Она также имеет вкладку "Battery", где отображается информация о состоянии ("здоровье"), уровень заряда, температуру и напряжение. DevCheck Hardware and System Info. Комплексный инструмент для мониторинга системы. В разделе "Батарея" можно найти всю ключевую информацию: технологию, температуру, напряжение, емкость и состояние.

Как проверить батарею на смартфонах Samsung?

Владельцы устройств Samsung могут воспользоваться встроенным инструментом диагностики в приложении Samsung Members.

Откройте приложение Samsung Members. Перейдите на вкладку "Поддержка" в нижнем меню. Нажмите "Диагностика телефона" или "Просмотр тестов". Выберите пункт "Состояние батареи" или запустите полную проверку всех компонентов, нажав "Проверить все".

Система проведет быстрый тест и предоставит вердикт о состоянии аккумулятора: "Хорошо", "Нормальный" или "Требует внимания".

Как продлить жизнь аккумулятора смартфона?

Правильная эксплуатация может значительно замедлить процесс износа батареи. Поэтому в некоторых случаях лучше позаботиться о батарее заранее. Google дает несколько простых, но важных советов, как получить максимум от аккумулятора вашего устройства Android.

Избегайте экстремальных разрядов. Старайтесь не разряжать телефон до 0% и не заряжать до 100%. Оптимальный диапазон для литий-ионных аккумуляторов – от 20% до 80%.

Контролируйте температуру. Не оставляйте смартфон под прямыми солнечными лучами, возле источников тепла или на морозе. Высокие температуры особенно вредны для батареи.

Оптимизируйте настройки смартфона. Уменьшите яркость экрана или включите автояркость. Отключайте вибрацию и звуки прикосновения. Отключайте Bluetooth, Wi-Fi и GPS, когда не используете их.

Используйте режим энергосбережения. Когда уровень заряда низкий, активируйте этот режим. Он автоматически ограничивает фоновую активность приложений и снижает производительность процессора.