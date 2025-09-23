З часом акумулятор будь-якого смартфона неминуче зношується, що призводить до зменшення часу автономної роботи. Контроль за станом батареї допомагає зрозуміти, коли продуктивність починає падати, виявити найбільш енергоємні процеси та вжити заходів для оптимізації роботи пристрою.

У цьому матеріалі 24 Канал детально розгляне всі способи перевірки та поради для продовження терміну служби акумулятора смартфона. Це допоможе продовжити його роботу, або зрозуміти, що батарею, або ж і сам пристрій, пора міняти.

Що впливає на знос акумулятора?

Перш ніж переходити до методів перевірки, важливо розуміти, чому батарея втрачає свою ємність. Основна причина – хімічна деградація літій-іонних елементів. Кожен цикл зарядки та розрядки поступово зменшує максимальну ємність акумулятора, пояснюють експерти з McAfee.

Крім того, на цей процес негативно впливають такі фактори, як екстремальні температури (високі й низькі), повна розрядка до 0% або тривале перебування на зарядці при 100%, а також використання неякісних зарядних пристроїв.

Як перевірити стан батареї через налаштування Android?

Це найпростіший і найдоступніший спосіб, який не вимагає встановлення додаткових програм. Хоча інтерфейс може відрізнятися на пристроях від різних виробників, як-от Samsung, Google чи Xiaomi, загальний принцип залишається однаковим.

Відкрийте "Налаштування" на вашому смартфоні. Знайдіть і перейдіть у розділ "Батарея" або "Акумулятор". На головному екрані цього меню ви побачите поточний рівень заряду та графік його використання за останні 24 години.



Важливі налаштування акумулятора / Фото 24 Канал

Важлива порада! В розділі акумулятор можна обрати функцію "Розумне зарядження", яка допомагає зменшити рівень зносу акумулятора. Також можна встановити ліміт зарядження до 80%, що додатково продовжить "життя" батареї, хоч ви і матимете менший ресурс протягом дня.

Як зрозуміти, що розряджає акумулятор смартфона?

Щоб отримати більше деталей, натисніть на пункт "Використання батареї" або аналогічний. Тут буде показано список застосунків та системних процесів із зазначенням відсотка спожитої ними енергії.

Аналіз цієї інформації дозволить вам виявити програми, які працюють у фоновому режимі та споживають забагато ресурсів. Ви можете обмежити їхню фонову активність, примусово зупинити або навіть видалити, якщо ви ними не користуєтеся.

Як перевірити здоров'я батареї за допомогою коду?

На деяких Android-смартфонах існує спеціальний сервісний код, який надає доступ до прихованого меню з технічною інформацією про пристрій, включно з даними про акумулятор.

Відкрийте стандартний застосунок "Телефон" (для здійснення дзвінків). Наберіть комбінацію *#*#4636#*#*. Після введення останнього символу на екрані автоматично з'явиться сервісне меню. Знайдіть у списку пункт "Інформація про батарею" (Battery Information).

Якщо такий пункт є, ви зможете побачити дані про стан батареї, її температуру, напругу та технологію виготовлення.

Варто зазначити, що цей метод працює не на всіх моделях телефонів, оскільки виробники часто блокують доступ до таких меню.

Сторонні застосунки для глибокого аналізу

Якщо вбудовані засоби не надають достатньо інформації, на допомогу приходять спеціалізовані застосунки з Google Play Store. Вони проводять глибокий аналіз і показують детальні статистичні дані.

AccuBattery . Одна з найпопулярніших програм для моніторингу батареї. Вона вимірює реальну ємність акумулятора під час зарядки та порівнює її з заявленою виробником, показуючи рівень зносу у відсотках. Також застосунок відстежує швидкість зарядки та розрядки й надає поради щодо продовження терміну служби батареї.

. Одна з найпопулярніших програм для моніторингу батареї. Вона вимірює реальну ємність акумулятора під час зарядки та порівнює її з заявленою виробником, показуючи рівень зносу у відсотках. Також застосунок відстежує швидкість зарядки та розрядки й надає поради щодо продовження терміну служби батареї. CPU-Z . Ця утиліта відома насамперед можливістю показувати детальну інформацію про процесор та інші компоненти смартфона. Вона також має вкладку "Battery", де відображається інформація про стан ("здоров'я"), рівень заряду, температуру та напругу.

. Ця утиліта відома насамперед можливістю показувати детальну інформацію про процесор та інші компоненти смартфона. Вона також має вкладку "Battery", де відображається інформація про стан ("здоров'я"), рівень заряду, температуру та напругу. DevCheck Hardware and System Info. Комплексний інструмент для моніторингу системи. У розділі "Батарея" можна знайти всю ключову інформацію: технологію, температуру, напругу, ємність та стан.

Як перевірити батарею на смартфонах Samsung?

Власники пристроїв Samsung можуть скористатися вбудованим інструментом діагностики у застосунку Samsung Members.

Відкрийте додаток Samsung Members. Перейдіть на вкладку "Підтримка" в нижньому меню. Натисніть "Діагностика телефону" або "Перегляд тестів". Виберіть пункт "Стан батареї" або запустіть повну перевірку всіх компонентів, натиснувши "Перевірити все".

Система проведе швидкий тест і надасть вердикт про стан акумулятора: "Добре", "Нормальний" або "Потребує уваги".

Як продовжити життя акумулятора смартфона?

Правильна експлуатація може значно сповільнити процес зносу батареї. Тож в деяких випадках краще подбати про батарею заздалегідь. Google дає кілька простих, але важливих порад, як отримати максимум від акумулятора вашого пристрою Android.

Уникайте екстремальних розрядів. Намагайтеся не розряджати телефон до 0% і не заряджати до 100%. Оптимальний діапазон для літій-іонних акумуляторів – від 20% до 80%.

Контролюйте температуру. Не залишайте смартфон під прямими сонячними променями, біля джерел тепла або на морозі. Високі температури є особливо шкідливими для батареї.

Оптимізуйте налаштування смартфона. Зменште яскравість екрана або увімкніть автояскравість. Вимикайте вібрацію та звуки дотику. Відключайте Bluetooth, Wi-Fi та GPS, коли не використовуєте їх.

Використовуйте режим енергозбереження. Коли рівень заряду низький, активуйте цей режим. Він автоматично обмежує фонову активність додатків та знижує продуктивність процесора.