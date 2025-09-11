Нидерландская технологическая компания Robin, специализирующаяся на радарных системах, выпустила важное обновление для своих устройств. Оно стало результатом анализа данных, полученных непосредственно с поля боя в Украине. Нововведение существенно улучшает возможности по противодействию воздушным угрозам, в частности беспилотникам.

Как простое обновление ПО меняет правила игры в войне дронов?

Компания Robin Radar Systems из Нидерландов, которая начинала свою деятельность с разработки радаров для наблюдения за птицами, смогла кардинально повысить эффективность своих систем в борьбе с дронами. Благодаря опыту украинских военных, инженеры компании выпустили программный патч для мобильных радаров IRIS, который более чем вдвое увеличивает дальность их работы, пишет 24 Канал.

Ранее эти системы, 51 единицу которых Министерство обороны Нидерландов передало Украине, имели режим повышенной дальности, что позволял обнаруживать цели на расстоянии до 5 километров. После установки обновления этот показатель вырос до 12 километров. Такое усовершенствование является критически важным, ведь оно предоставляет операторам значительно больше времени для реакции на угрозы, особенно на скоростные дроны-камикадзе типа Shahed.

Ключевая особенность этого обновления заключается в том, что оно является чисто программным. Для увеличения дальности не нужно заменять никаких аппаратных компонентов, что позволяет модернизировать все уже имеющиеся системы непосредственно в полевых условиях. Этот случай ярко демонстрирует современную тенденцию в военной промышленности, где гибкие и экономически эффективные программные решения становятся не менее важными, чем традиционное дорогостоящее оборудование от гигантов оборонного сектора.

Представители Robin Radar Systems подчеркивают, что главным преимуществом является выигрыш во времени. По словам генерального менеджера американского подразделения компании Кристиана Броста, каждый дополнительный километр обнаружения дает защитникам драгоценные секунды для подготовки к перехвату, защиты критической инфраструктуры и, в конце концов, спасения жизней.

Обновление, получившее название Long-Range Mode (LRM), было разработано в рекордно короткие сроки благодаря тесному сотрудничеству с украинскими операторами, которые предоставляли обратную связь непосредственно с фронта. Теперь эта проверенная в боевых условиях технология станет доступной не только для Украины, но и для других западных стран, в частности для оборонных ведомств Европы и Министерства внутренней безопасности США.

Что известно о радарах IRIS?

Радары IRIS от Robin Radar Systems – это компактный радар для обнаружения, отслеживания и классификации дронов, использующий микродоплеровскую технологию и нейронные сети для точного распознавания угроз. Он предназначен для интеграции в комплексные системы безопасности и обеспечивает раннее предупреждение о беспилотниках.



Радар IRIS / Коллаж 24 Канала / Фото Robin Radar Systems

Основные возможности таковы: