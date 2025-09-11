Нідерландська технологічна компанія Robin, що спеціалізується на радарних системах, випустила важливе оновлення для своїх пристроїв. Воно стало результатом аналізу даних, отриманих безпосередньо з поля бою в Україні. Нововведення суттєво покращує можливості з протидії повітряним загрозам, зокрема безпілотникам.

Як просте оновлення ПЗ змінює правила гри у війні дронів?

Компанія Robin Radar Systems із Нідерландів, яка починала свою діяльність із розробки радарів для спостереження за птахами, змогла кардинально підвищити ефективність своїх систем у боротьбі з дронами. Завдяки досвіду українських військових, інженери компанії випустили програмний патч для мобільних радарів IRIS, який більш ніж удвічі збільшує дальність їхньої роботи, пише 24 Канал.

Дивіться також Нова технологія робить рої дронів безпрецедентно швидкими у реальному часі

Раніше ці системи, 51 одиницю яких Міністерство оборони Нідерландів передало Україні, мали режим підвищеної дальності, що дозволяв виявляти цілі на відстані до 5 кілометрів. Після встановлення оновлення цей показник зріс до 12 кілометрів. Таке вдосконалення є критично важливим, адже воно надає операторам значно більше часу для реакції на загрози, особливо на швидкісні дрони-камікадзе типу Shahed.

Ключова особливість цього оновлення полягає в тому, що воно є суто програмним. Для збільшення дальності не потрібно замінювати жодних апаратних компонентів, що дозволяє модернізувати всі вже наявні системи безпосередньо в польових умовах. Цей випадок яскраво демонструє сучасну тенденцію у військовій промисловості, де гнучкі та економічно ефективні програмні рішення стають не менш важливими, ніж традиційне дороге обладнання від гігантів оборонного сектору.

Представники Robin Radar Systems підкреслюють, що головною перевагою є виграш у часі. За словами генерального менеджера американського підрозділу компанії Крістіана Броста, кожен додатковий кілометр виявлення дає захисникам дорогоцінні секунди для підготовки до перехоплення, захисту критичної інфраструктури та, зрештою, порятунку життів.

Оновлення, що отримало назву Long-Range Mode (LRM), було розроблене в рекордно короткі терміни завдяки тісній співпраці з українськими операторами, які надавали зворотний зв'язок безпосередньо з фронту. Тепер ця перевірена в бойових умовах технологія стане доступною не лише для України, але й для інших західних країн, зокрема для оборонних відомств Європи та Міністерства внутрішньої безпеки США.

Що відомо про радари IRIS?

Радари IRIS від Robin Radar Systems – це компактний радар для виявлення, відстеження та класифікації дронів, що використовує мікродоплерівську технологію та нейронні мережі для точного розпізнавання загроз. Він призначений для інтеграції в комплексні системи безпеки та забезпечує раннє попередження про безпілотники.



Радар IRIS / Колаж 24 Каналу / Фото Robin Radar Systems

Основні можливості такі: