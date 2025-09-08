Як технологія T-STAR перетворює дрони на інтелектуальний рій?

Рої дронів давно вважаються перспективною технологією для виконання широкого спектра завдань: від пошуково-рятувальних операцій та моніторингу лісових пожеж до доставки посилок та дослідження навколишнього середовища. Однак донедавна ефективність спільної роботи обмежувалася серйозною дилемою. Під час навігації в непередбачуваних умовах, наприклад, у завалах після землетрусу або в густому лісі, традиційні системи змушували дрони суттєво сповільнюватися, щоб уникнути зіткнень. Це значно знижувало їхню корисність у термінових чи масштабних місіях, де кожна секунда має значення, пише 24 Канал з посиланням на IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems.

Розв'язати цю проблему взялися науковці з Даремського університету, які представили нову систему керування під назвою T-STAR. Її головна особливість полягає в здатності забезпечувати обмін інформацією між дронами в режимі реального часу. Завдяки цьому кожен безпілотник у рої може миттєво коригувати свою траєкторію залежно від змін у навколишньому середовищі або рухів сусідніх апаратів. Це дозволяє не лише уникати зіткнень, а й зберігати цілісність строю, забезпечуючи рух до мети з мінімальними затримками.

Найважливіше те, що технологія досягає такої координації без шкоди для швидкості. Проведені випробування показали, що рої під керуванням T-STAR виконують завдання значно швидше, а їхні траєкторії польоту є більш плавними та надійними порівняно з наявними методами.

За словами доктора Джуняна Ху, провідного автора дослідження, опублікованого в журналі IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, система T-STAR дозволяє автономним літальним апаратам функціонувати як справді інтелектуальний рій. Вона поєднує швидкість, безпеку та координацію на рівні, який раніше був недосяжним. Це відкриває нові можливості для застосування спільних роботизованих груп у складних сценаріях, де час відіграє вирішальну роль.

Демонстрація перших польотів з технологією T-STAR: відео

На практиці це означає, що в майбутньому дрони можна буде ефективніше залучати для порятунку життів під час землетрусів чи повеней, для відстеження та локалізації лісових пожеж або для доставки припасів у важкодоступні райони. Дослідники також вбачають великий потенціал технології в повсякденних сферах, таких як сільське господарство та логістика, де команди автономних літаючих роботів зможуть працювати з небаченими раніше масштабами та ефективністю.

Новаторство T-STAR полягає в балансі між маневреністю окремих апаратів та їхньою командною роботою. Кожен дрон діє з високим ступенем незалежності, але залишається частиною скоординованої мережі, подібно до поведінки птахів у зграї. Такий підхід надає рою одночасно стійкості та гнучкості, дозволяючи йому адаптуватися до викликів "на льоту".

Численні симуляції та лабораторні експерименти вже підтвердили перевагу T-STAR над іншими системами. Наразі команда дослідників готується до наступного етапу – проведення випробувань у реальних умовах на відкритій місцевості.