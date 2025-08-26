Сервис Grammarly, известный во всем мире благодаря проверке правописания, готовится к кардинальным изменениям. Компания с украинскими корнями планирует отойти от своего привычного образа, чтобы превратиться в многофункциональную платформу на основе искусственного интеллекта. Это предполагает не только запуск новых продуктов, но и смену названия.

Как изменится сервис?

Компания Grammarly, основанная украинцами, стоит на пороге масштабной трансформации. По словам нового CEO Шишира Меротры, сервис, которым ежедневно пользуются около 40 миллионов человек, перестанет быть лишь инструментом для исправления ошибок в английских текстах. Вместо этого он станет платформой для многочисленных ИИ-агентов. Сам Grammarly рассматривается как первый такой агент, к которому со временем присоединятся другие, в том числе и от сторонних разработчиков, пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Эту новую концепцию в компании называют "ИИ-автобаном". Если представить, что сейчас по этой дороге движется только один автомобиль – условный "учитель английского", – то вскоре трафик станет значительно оживленнее.

Расширение функционала запланировано на 2025 год. При этом Grammarly станет открытой платформой, что позволит интегрировать и сторонних ИИ-агентов.

Ключевая разработка этих инноваций сосредоточена в киевском офисе, что подчеркивает важность украинской команды для компании.

Стратегия Grammarly существенно отличается от подхода конкурентов, таких как ChatGPT. Вместо того чтобы быть отдельным сервисом, куда пользователю нужно заходить, компания стремится интегрировать своих ИИ-агентов непосредственно в рабочие среды человека – будь то Google Docs и Gmail, или заметки на iPhone. Это позволит оказывать помощь в режиме реального времени на почти 500 000 веб-сайтов и в различных приложениях без необходимости каждый раз открывать одно централизованное приложение.

Новое название

Вместе с запуском новых функций компания готовится к ребрендингу. Новое название уже выбрано, но официально его представят позже. Обещают сделать это до конца 2025 года.

Эти изменения происходят на фоне значительного успеха компании, которая с 2011 года является прибыльной. В 2021 году, после привлечения инвестиций в размере 200 миллионов долларов, ее капитализация превысила 13 миллиардов долларов, а выручка на сегодня достигает 700 миллионов долларов.