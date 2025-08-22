Как это работает?

Современная война все больше зависит от технологических решений, и Украина активно внедряет инновации, чтобы изменить правила игры на поле боя. Новое приложение от UNITED24 является ярким примером такого подхода. Оно позволяет донорам из любой страны мира напрямую поддерживать пять элитных подразделений, специализирующихся на использовании беспилотных летательных аппаратов в рамках проекта "Армия дронов", пишет 24 Канал со ссылкой на Минцифры.

Сейчас в перечень входят:

429 отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес" ;

; 20 отдельный полк беспилотных систем "К-2" (20 ОПБпС);

(20 ОПБпС); 414 отдельная бригада беспилотных авиационных систем "Птицы Мадьяра" (414 ОБрУБАС);

(414 ОБрУБАС); 427 отдельный полк беспилотных систем "Рарог" (427 ОП БПС);

(427 ОП БПС); Подразделение беспилотных авиационных систем "Феникс" Государственной пограничной службы Украины.

Ключевая особенность платформы – это геймификация процесса донатов. Эта концепция, успешно опробована ранее в бонусной программе "Армии дронов", теперь масштабируется для привлечения еще более широкой аудитории. Пользователи приложения могут выбрать себе позывной и аватар, что создает ощущение причастности к выбранному подразделению.

Процесс взаимодействия построен так, чтобы максимально заинтересовать донора. За свои взносы люди получают не просто благодарность, а ряд уникальных бонусов. Среди них – эксклюзивный контент непосредственно от военных. Это могут быть как истории из боевых операций, так и зарисовки из повседневной жизни на передовой, например, процесс приготовления борща в блиндаже. Кроме того, за донаты предусмотрены специальные цифровые награды и рейтинги, что добавляет элемент соревнования.

Важной составляющей является прозрачность. Каждый месяц пользователи получают подробную отчетность о том, на что именно были потрачены собранные средства. Это позволяет в режиме реального времени видеть, как взносы трансформируются в реальную помощь и влияют на ход боевых действий.

Таким образом, приложение превращает фандрейзинг на интерактивный процесс, где каждый донор чувствует себя важной частью большого дела и может поддерживать связь с защитниками. Этот технологический подход не только упрощает сбор средств, но и укрепляет связь между обществом и армией.

Приложение уже доступно для загрузки в App Store и Google Play.