Компании, развивающие искусственный интеллект, инвестируют миллиарды долларов в разработку и аппаратное обеспечение. Теперь они ищут новые пути для монетизации своих проектов. Один из таких способов может навсегда изменить то, как мы взаимодействуем с чат-ботами и делаем покупки в интернете, превратив ИИ в хитрого продавца.

Новая эра онлайн-торговли или манипуляция сознанием?

Согласно сообщениям источников, OpenAI начала активно искать новые источники дохода, чтобы покрывать свои колоссальные расходы на обучение ИИ. Одним из таких направлений может стать сотрудничество с гигантом электронной коммерции Shopify, пишет 24 Канал со ссылкой на The Conversation.

Эта потенциальная сделка предусматривает, что OpenAI будет получать процент от продаж, осуществленных на платформе Shopify благодаря рекомендациям в диалогах с ChatGPT. Магазин таким образом получает новых клиентов, а разработчики искусственного интеллекта – новый поток прибыли.

Такое партнерство несет определенные риски для потребителей. Если главной целью OpenAI станет стимулирование продаж, а не предоставление объективных советов, чат-бот может начать продвигать товары, даже когда пользователь не проявляет намерения что-то покупать. Эта ситуация напоминает первые дни развития интернет-рекламы, когда Google, находясь под давлением акционеров после краха доткомов, искал способы увеличить доходы. Прямая реклама в поисковой выдаче могла отпугнуть пользователей, поэтому компания разработала систему таргетированной рекламы, которая подбирала объявления в соответствии с запросами, сохраняя релевантность.

Как это будет?

Похоже, OpenAI также не собирается просто засыпать нас случайными ссылками на товары, ведь это снизит качество сервиса и заставит пользователей искать альтернативы. Зато компания, вероятно, выберет более изощренные способы воздействия на потребителей. Интерфейс чат-бота, имитирующий человеческое общение, создает идеальные условия для применения методов убеждения.

Одним из ключей к онлайн-переубеждению является так называемое "метапознание" – способность думать о собственном мышлении. Исследования показывают, что клиенты с развитыми навыками метапознания более скептически относятся к тактикам продавцов, их труднее убедить. В то же время продавцы с высоким уровнем метапознания умеют лучше "проникнуть в голову" клиента и успешно завершить продажу.

Искусственный интеллект в этом аспекте имеет явное преимущество. ChatGPT обладает значительно большим объемом информации на любую тему, чем среднестатистический человек. Хотя эксперт в узкой области может распознать неточность, никто не может быть специалистом во всем, а чат-бот способен имитировать экспертность в любой сфере.

Кроме того, большие речевые модели обучены на основе новейших исследований в риторике, маркетинга и психологии. Они могут даже идентифицировать и использовать манипулятивные техники продаж. ИИ можно настроить так, чтобы он был максимально убедительным. Например, исследования доказали, что люди охотнее покупают, когда продавец или реклама отражает их тип личности. ChatGPT может с высокой точностью определить личность человека на основе небольшого объема информации (память о предыдущих диалогах), а со временем – адаптировать свой стиль общения под конкретного человека. Человек начинает чувствовать себя комфортнее с таким ИИ, что будет побуждать больше ему доверять и прислушиваться к советам.

В то же время большинство людей мало знает о том, как на самом деле работают языковые модели ИИ. Если пользователи не будут осознавать, что чат-бот имеет финансовый стимул рекомендовать товары, его советы будут восприниматься с меньшим скептицизмом. В конце концов, будет казаться, что у ИИ нет мотива для манипуляций. Таким образом возрастает вероятность того, что пользователь среагирует на нативную рекламу того или иного товара и купит его.

OpenAI уже собирает ваши данные

Между тем OpenAI, подобно Google, собирает огромные объемы данных о пользователях. Сначала эти данные использовались для тренировки будущих моделей, но их так же можно применить для изучения поведения людей, их предпочтений и того, что заставляет их нажимать кнопку "купить".

Кроме того, на горизонте появляется собственный браузер от OpenAI, который точно откусит часть аудитории Google Chrome из-за своих агентских возможностей. Это позволит компании собирать еще больше данных – например, о посещенных сайтах, просмотренные товары, историю поиска и тому подобное.

Рекомендации продуктов сами по себе не являются чем-то плохим. Но основная мотивация здесь – не помощь пользователю. Как и в случае с Google, финансовое давление заставляет индустрию ИИ искать способы монетизации. И может случиться так, что для искусственного интеллекта важнейшим будет не то, действительно ли вам нужен товар, а лишь то, чтобы вы его приобрели.