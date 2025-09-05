Компанії, що розвивають штучний інтелект, інвестують мільярди доларів у розробку та апаратне забезпечення. Тепер вони шукають нові шляхи для монетизації своїх проєктів. Один із таких способів може назавжди змінити те, як ми взаємодіємо з чат-ботами та робимо покупки в інтернеті, перетворивши ШІ на хитрого продавця.

Нова ера онлайн-торгівлі чи маніпуляція свідомістю?

Згідно з повідомленнями джерел, OpenAI почала активно шукати нові джерела доходу, щоб покривати свої колосальні витрати на навчання ШІ. Одним з таких напрямків може стати співпраця з гігантом електронної комерції Shopify, пише 24 Канал з посиланням на The Conversation.

Ця потенційна угода передбачає, що OpenAI отримуватиме відсоток від продажів, здійснених на платформі Shopify завдяки рекомендаціям у діалогах з ChatGPT. Магазин таким чином отримує нових клієнтів, а розробники штучного інтелекту – новий потік прибутку.

Таке партнерство несе певні ризики для споживачів. Якщо головною метою OpenAI стане стимулювання продажів, а не надання об'єктивних порад, чат-бот може почати просувати товари, навіть коли користувач не виявляє наміру щось купувати. Ця ситуація нагадує перші дні розвитку інтернет-реклами, коли Google, перебуваючи під тиском акціонерів після краху доткомів, шукав способи збільшити доходи. Пряма реклама в пошуковій видачі могла відлякати користувачів, тому компанія розробила систему таргетованої реклами, яка підбирала оголошення відповідно до запитів, зберігаючи релевантність.

Як це буде?

Схоже, OpenAI також не збирається просто засипати нас випадковими посиланнями на товари, адже це знизить якість сервісу та змусить користувачів шукати альтернативи. Натомість компанія, ймовірно, вибере більш витончені способи впливу на споживачів. Інтерфейс чат-бота, що імітує людське спілкування, створює ідеальні умови для застосування методів переконання.

Одним із ключів до онлайн-переконання є так зване "метапізнання" – здатність думати про власне мислення. Дослідження показують, що клієнти з розвиненими навичками метапізнання більш скептично ставляться до тактик продавців, їх важче переконати. Водночас продавці з високим рівнем метапізнання вміють краще "проникнути в голову" клієнта й успішно завершити продаж.

Штучний інтелект у цьому аспекті має явну перевагу. ChatGPT володіє значно більшим обсягом інформації на будь-яку тему, ніж середньостатистична людина. Хоча експерт у вузькій галузі може розпізнати неточність, ніхто не може бути фахівцем у всьому, а чат-бот здатен імітувати експертність у будь-якій сфері.

Крім того, великі мовні моделі навчені на основі найновіших досліджень у риториці, маркетингу та психології. Вони можуть навіть ідентифікувати та використовувати маніпулятивні техніки продажів. ШІ можна налаштувати так, щоб він був максимально переконливим. Наприклад, дослідження довели, що люди охочіше купують, коли продавець або реклама віддзеркалює їхній тип особистості. ChatGPT може з високою точністю визначити особистість людини на основі невеликого обсягу інформації (пам'ять про попередні діалоги), а з часом – адаптувати свій стиль спілкування під конкретну особу. Людина починає відчувати себе комфортніше з таким ШІ, що спонукатиме більше йому довіряти й прислухатися до порад.

Водночас більшість людей мало знає про те, як насправді працюють мовні моделі ШІ. Якщо користувачі не усвідомлюватимуть, що чат-бот має фінансовий стимул рекомендувати товари, його поради сприйматимуться з меншим скептицизмом. Зрештою, здаватиметься, що у ШІ немає мотиву для маніпуляцій. Таким чином зростає імовірність того, що користувач зреагує на нативну рекламу того чи іншого товару й купить його.

OpenAI вже збирає ваші дані

Тим часом OpenAI, подібно до Google, збирає величезні обсяги даних про користувачів. Спочатку ці дані використовувалися для тренування майбутніх моделей, але їх так само можна застосувати для вивчення поведінки людей, їхніх вподобань і того, що змушує їх натискати кнопку "купити".

Крім того, на горизонті з'являється власний браузер від OpenAI, який точно відкусить частину аудиторії Google Chrome через свої агентські можливості. Це дозволить компанії збирати ще більше даних – наприклад, про відвідані сайти, переглянуті товари, історію пошуку тощо.

Рекомендації продуктів самі по собі не є чимось поганим. Але основна мотивація тут – не допомога користувачеві. Як і у випадку з Google, фінансовий тиск змушує індустрію ШІ шукати способи монетизації. І може статися так, що для штучного інтелекту найважливішим буде не те, чи справді вам потрібен товар, а лише те, щоб ви його придбали.