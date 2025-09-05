Що таке "Проєкти" і як вони змінюють роботу з чат-ботом?

Компанія OpenAI оголосила, що функція "Проєкти" (Projects) тепер доступна для всіх користувачів ChatGPT, включно з тими, хто користується ним безкоштовно. Досить довгий час ця можливість була привілеєм лише платних підписників. Фактично "Проєкти" – це інтелектуальні робочі простори або папки, призначені для впорядкування довготривалої роботи в межах одного завдання або теми, пише 24 Канал. Але пропонують вони дещо більше, ніж просто звичайну категоризацію та сортування.

У компанії описують цю функцію як спосіб зберігати все, що стосується однієї теми або якоїсь конкретної роботи, в єдиному місці. Користувачі можуть об'єднувати тематичні чати, завантажувати довідкові матеріали та створювати власні інструкції для штучного інтелекту. Це дозволяє ChatGPT краще пам'ятати контекст, не відхилятися від теми та надавати точніші відповіді в межах одного проєкту.

Хоча, на перший погляд, "Проєкти" можуть здатися просто вдосконаленими теками для розмов, їхня справжня сила полягає в гнучких налаштуваннях. Можливість задавати кастомні інструкції щодо стилю відповідей у чатах конкретної папки та надавати доступ ШІ до певних файлів робить цей інструмент особливо корисним для досвідчених користувачів, які працюють над складними завданнями.

Разом із запуском функції для всіх користувачів OpenAI також збільшила кількість файлів, які можна завантажувати в один проєкт:

Безкоштовні користувачі можуть завантажити до 5 файлів.

Підписники Plus – до 25 файлів.

Підписники Pro, Business та Enterprise – до 40 файлів.

Крім того, всі користувачі, незалежно від типу підписки, отримали можливість налаштовувати зовнішній вигляд своїх проєктів, обираючи для них колір та іконку.



Як виглядає інтерфейс функції "Проєкти" / Фото OpenAI

Оновлення також включає окремі налаштування пам’яті для кожного проєкту, що забезпечує ще точніше збереження контексту. Як відомо, віднедавна ChatGPT має функцію пам'яті, яка дозволяє йому враховувати контексти ваших попередніх розмов. У "Проєктах" ви можете вибрати дві опції: чати в папці матимуть доступ до загальної пам'яті або ж пам'ятатимуть лише чати в самій папці проєкту.

Що задумала OpenAI?

Такий крок є частиною послідовної стратегії OpenAI. Протягом останніх років компанія поступово робить платні функції доступними для безкоштовних користувачів. Наприклад, інструменти Deep Research та ChatGPT Voice спочатку були ексклюзивом для платних підписників, а згодом стали загальнодоступними. Пропонуючи колишні преміум-функції з певними обмеженнями, OpenAI мотивує безкоштовних клієнтів переходити на платні тарифи. Схожа логіка простежується і в рішенні зробити нещодавно випущену модель GPT-5 доступною для всіх, але зі значними обмеженнями на кількість безкоштовних запитів.

Наразі функція "Проєкти" вже доступна у вебверсії ChatGPT та в мобільному додатку для Android. Користувачам iOS доведеться трохи зачекати – OpenAI обіцяє додати оновлення "найближчими днями".