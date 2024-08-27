Почему так много римских статуй не имеют головы

Замечали ли вы, что многие древние римские статуи выставляются в музеях без головы? Дело не в том, что кто-то их спрятал от зрителей – их на самом деле нет. Что самое интересное, причиной далеко не всегда является случайность и естественные процессы разрушения. Так что же с ними случилось и когда?

В чем причина?

Пройдитесь по любому музею классического искусства где-нибудь в Европе, и вы, скорее всего, увидите разбитые носы, рассеченные пальцы и огромное количество отрубленных голов у древних римских статуй. Рейчел Куссер, профессор классики и истории искусства в Бруклинском колледже и Городском университете Нью-Йорка говорит, что в этом есть определенная закономерность. Хотя часто невозможно знать точно, как та или иная статуя потеряла голову, ученые собрали некоторые археологические подсказки, которые свидетельствуют, что не всегда это была случайность.

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Первая и самая очевидная причина заключается в том, что шея является естественным слабым местом в человеческом теле. Учитывая, что большинству этих статуй примерно 2 000 лет, с ними за это время случилось столько ситуаций и неудач, что мы должны больше удивляться тому, что хотя бы какие-то из скульптур сохранили свои головы. Они пережили расцвет и падение империй, войны, разрушения, разграбления и погромы, а также многочисленные перевозки от одного владельца к другому. Если статуя падала, то голова была ее самым слабым ее местом.

Вторая причина заключается в том, что иногда римляне намеренно разбивали собственные статуи. В процессе, который назывался "damnatio memoriae", римский сенат мог проголосовать за осуждение памяти особо нелюбимого императора после его смерти. Если голосование было положительным, сенат вычеркивал имя императора из документации, конфисковывал его имущество и портил его портреты и статуи. По словам Рейчел Куссер, печально известный император Нерон был одним из примеров этого, и многие его портреты были повреждены или переделаны.

Кроме того, римские скульпторы иногда намеренно создавали свои статуи со съемными головами. По словам Кеннета Лапатина, куратора античности в Музее Пола Гетти в Лос-Анджелесе, такой дизайн позволял использовать разные материалы для тела и лица, иметь разных скульпторов, которые работали над одной статуей, или даже заменить голову в будущем. Такие статуи легко узнать, поскольку в теле есть отверстие, куда скульптор мог установить шею, а голова имеет плавно вырезанный край, где заканчивается шея, а не неровный излом.



Слева изображен пример съемной головы статуи, а справа – отколовшаяся голова, / Фото находится в общественном достоянии / Музей Пола Гетти

Современность

В наше время головы статуям отрубают в очень редких случаях. Римские скульптуры приносят большие деньги на рынке антиквариата, и нечистые на руку артдилеры поняли, что могут заработать больше денег, продавая два артефакта вместо одного. Учитывая это, они сами начали обезглавливать статуи.

Статуя Draped Woman в Музее Пола Гетти – один из примеров этого. Когда музей приобрел статую высотой 2,1 метра в 1972 году, у нее не было головы. Но архивные фотографии показывали, что у скульптуры она была по крайней мере до 1930-х годов. Чуть позже эту загадку разгадали, найдя голову отдельно в продаже у другого продавца. Стало понятно, что кто-то разделил ее на две части где-то в 20-м веке.