Что произошло

В ночь на 29 июля пирамида с квадратным основанием и высотой 15 метров, расположена в штате Мичоакан, внезапно обрушилась под давлением непрекращающегося дождя. Южная ее стена превратилась в груду обломков.

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Эта пирамида была одной из наиболее хорошо сохранившихся памятников цивилизации Королевства Мичоакан. Она расположена в Ихуатцио — прекрасно сохранившемся археологическом месте, которое содержит еще одну пирамиду, крепость и несколько гробниц.

Она была построена 1100 лет назад местными группами, разговаривающих на языке науатль. Позже это место стало прибежищем народа Пурхепечас, единой империи, которую ацтеки не смогли покорить. Культура процветает и по сей день.



Обвал южной стены пирамиды / Фото Ramiro Aguayo/INAH

Только одна из пирамид на этом месте была повреждена, но сотрудники Мексиканского национального института антропологии и истории (INAH) утверждают, что по меньшей мере шесть ее "ступенчатых тел" находятся в аварийном состоянии, включая внешнюю стену, сердцевину и подпорную стену.

Обвиняют в этом экстремальные погодные условия последних недель. В июле, в разгар лета в Северном полушарии, на большую часть Мексики обрушились ливни и грозы. Это произошло после худшей за последние 30 лет засухи в стране, когда дождей стало так мало, что несколько озер полностью высохли.

Высокие температуры, которые ранее фиксировались в этом районе, и последующая засуха вызвали трещины, которые [затем] способствовали проникновению воды внутрь доиспанского здания,

– говорится в заявлении INAH.

После этого обвал стал почти неизбежным. Чиновники сейчас сосредоточены на ремонте пирамиды, для чего привлекли местную страховую компанию.



Другой ракурс / Фото Ramiro Aguayo/INAH

Разрушение прошлого – печальные новости для настоящего

Работа археологов заключается в изучении поведения людей в прошлые времена, но на их работу неизбежно влияет и современная человеческая деятельность. Экстремальные погодные условия и повышение уровня моря, вызванные антропогенными изменениями климата, становятся серьезной проблемой для важных памятников культур прошлого.

Недавно археологи обнаружили, что древние пещерные рисунки в Океании ухудшаются из-за ускорения климатических изменений.

А в этом году исследование строительных материалов культурного наследия в Европе показало, что когда количество осадков существенно возрастает, это вредит старинным зданиям.

За несколько дней до того, как пирамида в Мексике упала, знаковая "Двойная арка" в штате Юта также обвалилась, вероятно, из-за изменения уровня воды и эрозии.

По словам Тариакуири Альвареса, который называет себя живым членом племени пьюрхепеча, его предки восприняли бы разрушение пирамиды в Ихуацио как "плохую примету". В недавнем посте на Фейсбуке Альварес рассказал, что перед приходом иностранных завоевателей в Мексику произошло нечто подобное, и они считали, что это якобы произошло потому, что "боги были недовольны".



Обвал южной стены пирамиды / Фото Ramiro Aguayo/INAH