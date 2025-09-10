Robinhood готовит к запуску новую социальную платформу для трейдеров. Она позволит пользователям делиться сделками в реальном времени, комментировать посты, отслеживать доходность других инвесторов и видеть данные публичных лиц.

Компания Robinhood Markets Inc. объявила о планах открыть для клиентов собственное социальное пространство под названием Robinhood Social. В начале следующего года доступ к сервису получит небольшая группа трейдеров, а впоследствии его расширят для большей аудитории. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Особенность платформы заключается в том, что каждый пост должен быть связан с реальной сделкой – акциями, опционами или другими активами. Данные будут обновляться автоматически, а под публикациями можно будет оставлять комментарии. По словам вице-президента компании по управлению продуктом Абишека Фатехпурии, Robinhood стремится совместить инвестиции и социальное взаимодействие, сделав процесс более прозрачным и легитимным.

В Robinhood Social пользователи смогут следить за сделками других трейдеров и видеть их результаты – от ежедневных изменений до годовых итогов. Также на платформе появятся профили публичных лиц, например Нэнси Пелоси или Билла Акермана, чьи операции будут отображаться на основе открытых отчетов.

Robinhood – американская финтех-компания, предоставляющая услуги онлайн-трейдинга акциями, опционами, ETF и криптовалютами без комиссий. Она известна своей мобильной платформой, которая сделала инвестиции доступными для широкой аудитории.

Идея частично возвращает компанию к ее истокам: еще до запуска брокерской платформы основатели Влад Тенев и Байджу Бхатт планировали создать сообщество для обмена инвестиционными советами. Во время пандемии Covid-19 трейдеры Robinhood массово использовали Reddit, особенно раздел WallStreetBets, для обсуждения стратегий. Теперь компания хочет сосредоточить такую активность в собственной среде.

Главное отличие от Reddit или других соцсетей заключается в проверенности контента: на Robinhood Social посты отражают реальные сделки конкретных людей, а не измененные скриншоты. В дальнейшем сервис получит и другие функции – личные сообщения, возможность добавлять ссылки или изображения,

- говорит вице-президент компании по управлению продуктом Абишек Фатехпурия.

Кроме запуска соцсети, Robinhood готовит для клиентов и новые инструменты: трейдеры смогут открывать короткие позиции, а также осуществлять ночную торговлю выбранными индексными опционами. Обе возможности станут доступными в начале следующего года.

Почему успешный турецкий аналог Robinhood?

Компания Midas, основана в 2020 году, стала популярной во время пандемии, когда люди искали новые способы инвестирования. Впоследствии, в условиях высокой инфляции в Турции, инвесторы начали искать возможности защитить свои сбережения, что также способствовало росту платформы. По данным компании, Midas сейчас обслуживает 3,5 миллиона инвесторов.

Недавно Midas привлекла 80 миллионов долларов инвестиций. Этот раунд финансирования стал крупнейшим для финтех-компании в истории Турции и поднял стоимость Midas почти до 1 миллиарда долларов. Это значительная веха для стартапа, приближающегося к статусу "единорога".