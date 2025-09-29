Компания OpenAI представила функцию родительского контроля для своего чат-бота ChatGPT. Это нововведение, которое анонсировали еще некоторое время назад, позволит родителям и подросткам связывать свои аккаунты для усиления мер безопасности и установления ограничений, которые подходят для семьи. Функция уже начала распространяться среди пользователей.

Как будут работать новые инструменты для родителей?

Система контроля предоставляет родителям ряд инструментов для настройки взаимодействия их детей с чат-ботом, при этом сохраняя конфиденциальность подростков. Чтобы активировать функцию, один из родителей или подросток должен отправить приглашение для объединения аккаунтов. Другая сторона должна его принять. Если подросток решит отсоединить свою учетную запись, родители получат об этом уведомление, пишет 24 Канал со ссылкой на официальное объявление OpenAI.

После связывания аккаунтов родители получают доступ к панели управления с несколькими ключевыми настройками:

Ограничение чувствительного контента . Эта опция включена по умолчанию и применяет дополнительные фильтры для защиты подростков от потенциально вредной информации, например, графических материалов или опасных вирусных трендов.

. Эта опция включена по умолчанию и применяет дополнительные фильтры для защиты подростков от потенциально вредной информации, например, графических материалов или опасных вирусных трендов. Управление памятью . Родители могут решать, будет ли ChatGPT запоминать предыдущие разговоры для предоставления более персонализированных ответов в будущем.

. Родители могут решать, будет ли ChatGPT запоминать предыдущие разговоры для предоставления более персонализированных ответов в будущем. Обучение модели . Эта функция позволяет контролировать, могут ли разговоры подростка использоваться для дальнейшего совершенствования языковых моделей OpenAI.

. Эта функция позволяет контролировать, могут ли разговоры подростка использоваться для дальнейшего совершенствования языковых моделей OpenAI. Тихие часы . Родители могут установить конкретные промежутки времени, в течение которых подросток не сможет пользоваться чат-ботом.

. Родители могут установить конкретные промежутки времени, в течение которых подросток не сможет пользоваться чат-ботом. Голосовой режим . При необходимости можно полностью отключить доступ к функции голосового общения.

. При необходимости можно полностью отключить доступ к функции голосового общения. Генерация изображений. Этот инструмент позволяет запретить создание или редактирование изображений с помощью ChatGPT.

Как все это поможет устранить первопричину того, почему вообще появился родительский контроль, непонятно. Напомним, компания впервые задумалась о внедрении этих функций после того, как на нее подали в суд из-за самоубийства подростка. Родители, которые выступают истцами, говорят, что их сын длительное время общался с искусственным интеллектом и спрашивал у него совета относительно способов самоубийства. Сначала ИИ отказал, но тогда пользователь обманул его, сказав, что на самом деле не собирается ничего подобного делать, а лишь собирает информацию для своего вымышленного художественного сюжета.

Все эти функции пока не выглядят как такие, что могут помешать повторению ситуации с самоубийством. Зато единственное действенное нововведение касается другого аспекта работы ИИ.

Что с конфиденциальностью?

Один из важнейших аспектов нововведения – конфиденциальность. Родители не будут иметь прямого доступа к истории разговоров своих детей. Исключение составляют лишь редкие случаи, когда автоматизированные системы и модераторы обнаружат признаки серьезного риска для безопасности подростка, пишет The Wall Street Journal. В такой ситуации родителей могут известить, предоставив только ту информацию, которая необходима для защиты ребенка.

Это действительно могло бы помешать трагедии, если родители вовремя получат информацию, что их ребенок обсуждает с чат-ботом суицидальные мысли или намерения, сообщает о депрессии, ищет подсказки о конкретных вредных действиях и тому подобное.

В компании отметили, что разработка этих функций велась в тесном сотрудничестве с экспертами, правозащитными группами и политиками. OpenAI также запустила специальную страницу с ресурсами, чтобы помочь родителям лучше понять принципы работы ChatGPT и правильно настроить его для использования дома. Ожидается, что со временем набор инструментов контроля будет расширяться и совершенствоваться.

Как настроить родительский контроль в ChatGPT?

Хотя новые функции еще не для всех доступны (сначала они запускаются в веб-версии, а для смартфонов будут доступны позже), вот как их подключить, когда они появятся в вашем аккаунте: