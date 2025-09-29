Новейший ChatGPT-5 - это не просто умный чат-бот; это адаптивный инструмент со скрытыми настройками, которые могут кардинально изменить то, как он реагирует, что он делает с вашими данными и какой тон он использует во время общения с вами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BGR.

Смотрите также ChatGPT помог выиграть в лотерею, подсказав выигрышные номера

Какие настройки ChatGPT-5 изменят пользовательский опыт?

Мемори режим: чтобы модель помнила вас

Включив Memory Mode, ChatGPT сможет сохранять информацию о вашем стиле, темы и тон ответов между сессиями. Это позволяет избегать необходимости повторять свои предпочтения каждый раз с начала. Если вы не хотите, чтобы модель сохраняла эти данные - функцию можно оставить выключенной.

Чтобы активировать: откройте Settings → Personalization → Память и включите режим.

Голосовое общение вместо набора текста

Настройка Voice Mode позволяет вести разговор с ChatGPT устно - он отвечает голосом, а не текстом. Это удобно, когда руки заняты или вы находитесь в движении. Голосовой режим создает эффект более живого диалога. Активировать: в мобильном приложении нажмите иконку наушников и включите Voice.

Контроль истории чатов и данных

В меню настроек "Приватность / Данные" можно просмотреть, экспортировать или удалить всю историю чатов и часть личных данных, связанных с учетной записью. При экспорте система пришлет архив (ZIP) всех ваших диалогов на электронную почту после подтверждения. Это полезно для контроля того, что хранится в системе. Чтобы воспользоваться: в Settings выбрать Data Controls → Экспорт данных или Удалить чаты.

Пользовательские инструкции: настройка тона и формата: настройка тона и формата

Custom Instructions позволяет заранее указать, как модель должна вести себя: каким тоном отвечать, насколько детализировано, как обращаться и тому подобное. Вам не нужно каждый раз добавлять "пиши как учитель" или "коротко" - модель сама подстроится под ваши предпочтения. Включить: в настройках выбрать Custom Instructions и заполнить поля "что знать о вас" и "как отвечать".

Какую новую функцию представил ChatGPT?

OpenAI представила ChatGPT Pulse – новую функцию для мобильных пользователей Pro-подписки, которая формирует персонализированные утренние сводки. Она учитывает историю чатов и интеграции с Gmail и Google Calendar, чтобы помочь пользователям организовать свой день.

Функция пока доступна только владельцам подписки Pro за 200 долларов в месяц, но в ближайшее время ее планируют открыть и для подписчиков Plus (20 долларов в месяц). Интеграции с Gmail и Google Calendar можно подключить вручную в настройках, поскольку по умолчанию они выключены.