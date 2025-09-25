Как искусственный интеллект помог выиграть?

Керри Эдвардс из города Мидлотиан, штат Вирджиния, не является ярой поклонницей лотерей, на самом деле она играла впервые. Не зная, какие числа выбрать, она в шутку обратилась к приложению ChatGPT на своем телефоне с просьбой посоветовать ей комбинацию. Искусственный интеллект, хоть и отметил, что все решает случай, предоставил женщине набор чисел, пишет 24 Канал со ссылкой на 7News.

Эта комбинация оказалась на удивление удачной. В розыгрыше лотереи Powerball, состоявшемся еще 8 сентября, Керри угадала четыре из пяти основных номеров, а также специальный номер Powerball.

Это принесло ей приз в размере 50 000 долларов .

. Однако, поскольку она потратила дополнительный доллар на опцию Power Play, ее выигрыш утроился и составил 150 000 долларов.

О своем успехе женщина узнала через два дня, получив оповещение на телефон во время рабочего совещания. Сначала она решила, что это мошенничество, поскольку не могла поверить в такой успех. Однако, проверив информацию, она убедилась, что действительно выиграла крупную сумму.



Керри Эдвардс получает символический гигантский чек на свой выигрыш / Фото Powerball

Что стало с деньгами?

Эдвардс рассказала, что как только она осознала свой выигрыш, то сразу поняла, что должна с ним сделать. Она заявила, что чувствует себя очень счастливым и благословенным человеком, поэтому хочет отдать все деньги, чтобы ее поступок стал примером для других. Она решила не оставлять себе ни цента, а вместо этого направить всю сумму на благотворительность.

Выигрыш был разделен на три равные части по 50 000 и пожертвован трем организациям:

Ассоциация лобно-височной дегенерации (AFTD). Этот выбор был глубоко личным, поскольку муж Керри умер от этой болезни в 2024 году. Пожертвованием она хотела привлечь внимание к этому заболеванию и поддержать семьи, которые с ним борются.

Shalom Farms. Это некоммерческая ферма в Ричмонде, которая занимается вопросами продовольственной справедливости и помогает обеспечивать пищей незащищенные слои населения.

. Это некоммерческая ферма в Ричмонде, которая занимается вопросами продовольственной справедливости и помогает обеспечивать пищей незащищенные слои населения. Общество помощи ВМС и Корпусу морской пехоты. Эта организация была близка сердцу Керри, поскольку ее отец, бывший военный летчик, поддерживал ее на протяжении всей своей жизни.

"Я точно знала, что мне с этим делать. Я знала, что мне нужно все раздать, и я хочу, чтобы это стало примером того, как другие люди, когда они благословлены, могут благословлять других людей. Это, несомненно, поможет тем, кто в этом нуждается, и я благодарна за возможность вернуть это обществу", – сказала победительница лотереи.

ChatGPT: от пользы до вреда

К сожалению, ChatGPT не всегда настолько полезен, как в случае Керри Эдвардс.