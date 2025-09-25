Як штучний інтелект допоміг виграти?

Керрі Едвардс з міста Мідлотіан, штат Вірджинія, не є затятою прихильницею лотерей, насправді вона грала вперше. Не знаючи, які числа обрати, вона жартома звернулася до застосунку ChatGPT на своєму телефоні з проханням порадити їй комбінацію. Штучний інтелект, хоч і зазначив, що все вирішує випадок, надав жінці набір чисел, пише 24 Канал з посиланням на 7News.

Ця комбінація виявилася напрочуд вдалою. У розіграші лотереї Powerball, що відбувся ще 8 вересня, Керрі вгадала чотири з п'яти основних номерів, а також спеціальний номер Powerball.

Це принесло їй приз у розмірі 50 000 доларів .

. Однак, оскільки вона витратила додатковий долар на опцію Power Play, її виграш потроївся і склав 150 000 доларів.

Про свій успіх жінка дізналася через два дні, отримавши сповіщення на телефон під час робочої наради. Спершу вона вирішила, що це шахрайство, оскільки не могла повірити у такий успіх. Проте, перевіривши інформацію, вона переконалася, що справді виграла велику суму.



Керрі Едвардс отримує символічний гігантський чек на свій виграш / Фото Powerball

Що стало з грошима?

Едвардс розповіла, що як тільки вона усвідомила свій виграш, то одразу зрозуміла, що має з ним зробити. Вона заявила, що відчуває себе дуже щасливою та благословенною людиною, тому хоче віддати всі гроші, щоб її вчинок став прикладом для інших. Вона вирішила не залишати собі ані цента, а натомість спрямувати всю суму на благодійність.

Виграш був розділений на три рівні частини по 50 000 і пожертвуваний трьом організаціям:

Асоціація лобно-скроневої дегенерації (AFTD) . Цей вибір був глибоко особистим, оскільки чоловік Керрі помер від цієї хвороби у 2024 році. Пожертвою вона хотіла привернути увагу до цього захворювання й підтримати родини, які з ним борються.

Shalom Farms . Це некомерційна ферма в Річмонді, яка займається питаннями продовольчої справедливості та допомагає забезпечувати їжею незахищені верстви населення.

Товариство допомоги ВМС і Корпусу морської піхоти. Ця організація була близька серцю Керрі, оскільки її батько, колишній військовий льотчик, підтримував її протягом усього свого життя.

"Я точно знала, що мені з цим робити. Я знала, що мені потрібно все роздати, і я хочу, щоб це стало прикладом того, як інші люди, коли вони благословенні, можуть благословляти інших людей. Це, безсумнівно, допоможе тим, хто цього потребує, і я вдячна за можливість повернути це суспільству", – сказала переможниця лотереї.

