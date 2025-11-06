Паучий мегаполис: в серной пещере нашли, вероятно, самую большую паутину в мире

На границе Греции и Албании ученые обнаружили уникальное природное явление. Глубоко в пещере, заполненной серой, найдена огромная колония пауков, которая может быть самой большой из когда-либо задокументированных. Эта находка открывает новые аспекты поведения и адаптации пауков к экстремальным условиям существования.

Что скрывает паучий "город" в серной пещере?

В глубинах серной пещеры, простирающейся под границей двух стран, исследователи наткнулись на паутину площадью более 100 квадратных метров. Это мерцающее шелковое полотно стало домом для более чем 111 тысяч пауков, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

Ученые идентифицировали два вида, мирно сосуществующих: около 69 тысяч особей домашнего паука-крестовика (Tegenaria domestica) и 42 тысячи пауков вида Prinerigone vagans. Такое массовое колониальное проживание и сосуществование ранее не было задокументировано для этих видов, которые обычно живут поодиночке.



Колониальная паутина в серной пещере является домом для смешанной колонии Tegenaria domestica и Prinerigone vagans / Фото Марек Ауди

Первыми этот паучий "мегаполис" заметили чешские спелеологи еще в 2022 году, после чего сообщили о находке ученым. Исследование, возглавляемое арахнологом Иштваном Ураком из венгерского университета Sapientia, показало, что паутина состоит из тысяч отдельных, но соединенных между собой воронкообразных гнезд, пишет ScienceAlert.

Как выглядит огромная паутина: видео

Основную конструкцию построили пауки Tegenaria domestica, а Prinerigone vagans просто поселились рядом, образовав единую огромную структуру.



Tegenaria domestica в пещере. Самка сидит рядом с воронкообразным отверстием в колониальной паутине / Фото Марек Ауди

Уникальность этой колонии заключается не только в ее размерах, но и в экосистеме, которая ее поддерживает. Серная пещера, как следует из названия, богата серой, что позволяет существовать сообществу на основе хемоавтотрофных микробов, которые получают энергию не от солнечного света, а от химических реакций. Пауки едят некусачих мошек, мокриц и ногохвосток, которые, в свою очередь, питаются белыми микробными биопленками – слизистыми выделениями сероокислительных бактерий в пещере, защищающих микроорганизмы от угроз в их среде.

Исследователи пишут в журнале Subterranean Biology, что богатый серой поток питается природными источниками, протекает через пещеру, наполняет ее сероводородом и в конце помогает микробам, мошкам и их хищникам выжить.



Prinerigone vagans. Самка слева и самка справа / Фото Марек Ауди

Генетический анализ и исследования микробиома показали, что пауки в пещере значительно отличаются от своих сородичей на поверхности. Поколения, проведенные в изоляции, изменили их гены и кишечные микробы, что свидетельствует об адаптации к жизни в темноте и специфической диете, богатой серой.

Эта находка демонстрирует, как виды, обычно обитающие на поверхности, могут не только адаптироваться к экстремальным подземным условиям, но и менять свое социальное поведение для процветания.



Самка вида Metellina merianae слева и самец справа / Фото Марек Ауди