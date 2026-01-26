Samsung готовит для Galaxy S26 Ultra уникальное стекло

Samsung тестирует новый тип защитного стекла для Galaxy S26 Ultra, который может изменить представление о защите дисплеев. Ожидается рост яркости, лучшая прочность и встроенная защита от посторонних взглядов без дополнительных аксессуаров.

По данным инсайдера Ice Universe, Samsung работает над новым поколением Gorilla Glass специально для Galaxy S26 Ultra. Главная идея – отказ от необходимости использовать защитные пленки или стекло благодаря значительно повышенной прочности и уменьшению количества отпечатков на поверхности дисплея. Об этом пишет Notebookcheck.

Какие технологии получит дисплей Galaxy S26 Ultra?

Новое стекло сочетает улучшенное антибликовое покрытие с технологией CoE и отказ от традиционного поляризатора. Такое решение должно увеличить яркость экрана, снизить отражение света и сделать панель устойчивой к повреждениям в повседневном использовании.

Еще одним нововведением станет поддержка Privacy Display. Технология ограничивает углы обзора, из-за чего изображение остается четким только для пользователя, который смотрит прямо на экран. Фактически это встроенная альтернатива антишпионским пленкам, повышающая конфиденциальность без дополнительных наклеек.

Как пишет GSM Arena, кроме стекла, смартфон может получить новую OLED-матрицу M14, которая заменит M13, установленную в сериях Galaxy S24 и S25. Ожидается рост пиковой яркости вместе со снижением энергопотребления, что положительно повлияет на автономность.

Презентация флагманской линейки Galaxy S26 запланирована на 26 февраля. Также сообщается, что Samsung подготовит для новых моделей более необычные варианты цветов корпуса.