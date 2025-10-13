Последние слухи свидетельствуют, что долгожданный трифолд-смартфон Samsung может получить глобальный релиз. Источники, близкие к компании, сообщают, что устройство, которое ранее планировали продавать только в Южной Корее и Китае, может появиться и в других странах, в частности в ОАЭ, США и Великобритании.

Samsung, похоже, готовится представить свой первый трехэкранный смартфон на международном рынке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TechRadar.

Где появится трифолд Samsung и что о нем известно?

По данным SamMobile, компания может продавать новинку не только в Китае и Южной Корее, но и в Объединенных Арабских Эмиратах. Источники не исключают, что устройство также доберется до США, Великобритании и других регионов, хотя окончательного подтверждения этого пока нет.

Несмотря на оптимистичные прогнозы, аналитики советуют не спешить с выводами - даже в самой компании, вероятно, еще не определили окончательный список рынков. Официальная презентация ожидается уже в ближайшие недели.

Трехэкранный смартфон Samsung впервые показали на мероприятии Galaxy Unpacked в январе, во время презентации серии Galaxy S25. Тогда компания заявила, что устройство появится на рынке в течение 2025 года. И вот этот момент, похоже, приближается.

Что известно о технических характеристиках?

Официальных подтверждений пока нет, но инсайдеры раскрывают несколько технических деталей. Смартфон, по слухам, будет работать на процессоре по слухам Snapdragon 8 Elite, получит 16 ГБ оперативной памяти и титановый корпус. Некоторые компоненты – в частности петли и динамики – могут быть позаимствованы из Galaxy Z Fold 7.

Основной экран ожидается с диагональю около 10 дюймов, однако скорость зарядки, по предварительным данным, будет довольно скромной. Это намекает, что Samsung делает ставку не на техническую революцию, а на форму и премиальный дизайн устройства.

Как отмечают источники, новый трифолд имеет все признаки флагмана: мощная начинка, дорогие материалы и высокая цена. Однако даже если глобальный запуск еще не подтвержден, последние новости выглядят значительно оптимистичнее, чем предыдущие предположения об ограниченной продаже только в Азии.

Почему неудачный запуск заставляет Samsung вернуть старую модель смартфона?

Samsung рассматривает возвращение модели Galaxy S26 Plus в будущую линейку смартфонов. Причина – низкие продажи Galaxy S25 Edge, который должен был стать заменой Plus. Теперь серия S26 может включать сразу четыре устройства.

Galaxy S25 Edge, представлен в мае 2025 года, продается хуже ожиданий. Уже с июня производство сокращалось, и к сентябрю компания получила четкие данные о слабом спросе на сверхтонкий смартфон. Работа над Galaxy S26 Plus началась недавно, так что в 2026 году Samsung может представить четыре модели: Galaxy S26, S26 Edge, S26 Plus и S26 Ultra. Это решение позволит подстраховаться в случае, если Edge снова не оправдает ожиданий.