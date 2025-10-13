Samsung готовит 10-дюймового монстра с тремя экранами – когда появится смартфон
- Samsung готовится к глобальному запуску своего первого трехэкранного смартфона, который может появиться в ОАЭ, США, Великобритании и других странах.
- Ожидается, что смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite, будет иметь 16 ГБ оперативной памяти, титановый корпус и основной экран с диагональю около 10 дюймов.
Последние слухи свидетельствуют, что долгожданный трифолд-смартфон Samsung может получить глобальный релиз. Источники, близкие к компании, сообщают, что устройство, которое ранее планировали продавать только в Южной Корее и Китае, может появиться и в других странах, в частности в ОАЭ, США и Великобритании.
Samsung, похоже, готовится представить свой первый трехэкранный смартфон на международном рынке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TechRadar.
Где появится трифолд Samsung и что о нем известно?
По данным SamMobile, компания может продавать новинку не только в Китае и Южной Корее, но и в Объединенных Арабских Эмиратах. Источники не исключают, что устройство также доберется до США, Великобритании и других регионов, хотя окончательного подтверждения этого пока нет.
Несмотря на оптимистичные прогнозы, аналитики советуют не спешить с выводами - даже в самой компании, вероятно, еще не определили окончательный список рынков. Официальная презентация ожидается уже в ближайшие недели.
Трехэкранный смартфон Samsung впервые показали на мероприятии Galaxy Unpacked в январе, во время презентации серии Galaxy S25. Тогда компания заявила, что устройство появится на рынке в течение 2025 года. И вот этот момент, похоже, приближается.
Что известно о технических характеристиках?
Официальных подтверждений пока нет, но инсайдеры раскрывают несколько технических деталей. Смартфон, по слухам, будет работать на процессоре по слухам Snapdragon 8 Elite, получит 16 ГБ оперативной памяти и титановый корпус. Некоторые компоненты – в частности петли и динамики – могут быть позаимствованы из Galaxy Z Fold 7.
Основной экран ожидается с диагональю около 10 дюймов, однако скорость зарядки, по предварительным данным, будет довольно скромной. Это намекает, что Samsung делает ставку не на техническую революцию, а на форму и премиальный дизайн устройства.
Как отмечают источники, новый трифолд имеет все признаки флагмана: мощная начинка, дорогие материалы и высокая цена. Однако даже если глобальный запуск еще не подтвержден, последние новости выглядят значительно оптимистичнее, чем предыдущие предположения об ограниченной продаже только в Азии.
Почему неудачный запуск заставляет Samsung вернуть старую модель смартфона?
Samsung рассматривает возвращение модели Galaxy S26 Plus в будущую линейку смартфонов. Причина – низкие продажи Galaxy S25 Edge, который должен был стать заменой Plus. Теперь серия S26 может включать сразу четыре устройства.
Galaxy S25 Edge, представлен в мае 2025 года, продается хуже ожиданий. Уже с июня производство сокращалось, и к сентябрю компания получила четкие данные о слабом спросе на сверхтонкий смартфон. Работа над Galaxy S26 Plus началась недавно, так что в 2026 году Samsung может представить четыре модели: Galaxy S26, S26 Edge, S26 Plus и S26 Ultra. Это решение позволит подстраховаться в случае, если Edge снова не оправдает ожиданий.