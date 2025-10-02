Galaxy S25 Edge, представлен в мае 2025 года, продается хуже ожиданий. Уже с июня производство сокращалось, и к сентябрю компания получила четкие данные о слабом спросе на сверхтонкий смартфон. В первые три месяца продаж формируются основные объемы, и именно этот период оказался неудачным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ETNews.

Почему Samsung возвращает Galaxy S26 Plus?

Edge планировался как альтернатива серии Plus – по аналогии с тем, как Apple заменила iPhone Plus на iPhone Air. Но спрос не оправдал прогнозов. Samsung сейчас выпускает около 300 тысяч Galaxy S25 Edge в течение сентября–декабря, тогда как Galaxy S25 Plus получит 500 тысяч единиц. Для сравнения: за тот же период производится 3,4 млн Galaxy S25 Ultra и 2,9 миллионов стандартных S25.

Общий план продаж Galaxy S25 – 37,7 млн смартфонов. Больше всего приходится на Ultra (17,4 млн) и базовую модель (13,6 млн), тогда как Plus должен обеспечить около 6,7 млн. Отсутствие модели Plus в следующей серии может привести к падению выручки: стоимость устройства около 962 долларов в Корее (999 долларов в США), и даже миллион потерянных продаж будет означать минус 1 миллиард долларов для Samsung.

BGR сообщает, что работа над Galaxy S26 Plus началась недавно, поэтому в 2026 году Samsung может представить четыре модели: Galaxy S26, S26 Edge, S26 Plus и S26 Ultra. Это решение позволит подстраховаться в случае, если Edge снова не оправдает ожиданий.

Тем временем Apple также рискует: iPhone Air еще не доказал свою способность полностью заменить iPhone Plus. На момент публикации он остается единственным новым iPhone, доступным для онлайн-заказа, ведь другие модели iPhone 17 уже раскуплены.

На рынке флагманских смартфонов появился новый лидер по качеству дисплея, который сместил с пьедестала предыдущих чемпионов. Эксперты лаборатории DxOMark провели тщательное тестирование и определили победителя, чей экран продемонстрировал выдающиеся результаты почти во всех категориях, установив новый стандарт для индустрии.

Новым лидером глобального рейтинга дисплеев по версии DxOMark стал Google Pixel 10 Pro XL. Этот смартфон продемонстрировал настолько сбалансированную производительность, что сумел превзойти своего главного конкурента, Samsung Galaxy S25 Ultra, и занять первое место среди всех протестированных устройств.