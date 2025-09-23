Кто победил в новом рейтинге?

Новым лидером глобального рейтинга дисплеев по версии DxOMark стал Google Pixel 10 Pro XL. Этот смартфон продемонстрировал настолько сбалансированную производительность, что сумел превзойти своего главного конкурента, Samsung Galaxy S25 Ultra, и занять первое место среди всех протестированных устройств, пишет 24 Канал со ссылкой на Gizmochina.

Ключевым преимуществом флагмана от Google стала его способность воспроизводить цвета лучше, чем конкурентные устройства. Эксперты назвали цветопередачу лучшей на рынке, отметив точность и приятные оттенки как в стандартном, так и в профессиональном режимах . Одной из инноваций стала новая функция адаптивного тона, которая автоматически подстраивает баланс белого под окружающее освещение. Это обеспечивает максимально естественное изображение, особенно во время просмотра фотографий.

Читабельность экрана также получила высокие оценки. Устройство эффективно регулирует яркость при любых условиях. На улице при интенсивном солнечном свете он активирует режим высокой яркости , достигая пикового значения 3013 кандел на квадратный метр, что ставит его в один ряд с лучшими устройствами по видимости на солнце.

Воспроизведение HDR-видео стало еще одной сильной стороной Pixel 10 Pro XL. Специалисты DXOMARK отметили превосходный баланс яркости, контрастности и цветов, что создает эффект погружения.

Несмотря на схожие базовые характеристики с Galaxy S25 Ultra, такие как 6,8-дюймовая LTPO-панель с частотой обновления 120 Гц, дисплей Pixel выглядит более насыщенным и ярким. Обозреватели отмечают, что он лучше настроен для воспроизведения HDR10+ контента и демонстрирует более естественные оттенки кожи.



Десятка лидеров по качеству работы дисплея / Скриншот 24 Канала

Какие минусы?

Однако экран не лишен недостатков. При взгляде под углом наблюдается потеря яркости и заметные изменения цветов , что является характерной проблемой для многих OLED-панелей.

Кроме того, воспроизведение контента в стандартном динамическом диапазоне (SDR) оказалось менее ярким, что может вызвать определенный дискомфорт. Но для защиты глаз пользователей Google предусмотрела опциональный режим ШИМ с частотой 480 герц, который уменьшает нагрузку на зрение. Благодаря эффективной фильтрации синего света устройство получило сертификат Eye Comfort Label.

Несмотря на эти незначительные минусы, совокупность характеристик позволила Google Pixel 10 Pro XL заслуженно возглавить рейтинг лучших дисплеев в мире.

