Долговечные компьютеры: топ 5 моделей, которые прослужат вам минимум пять лет

Если вы не планируете обновлять компьютер каждый год, стоит обратить внимание на модели, которые сохранят быстродействие и поддержку обновлений в течение как минимум пяти лет. В этой подборке пять самых надежных ноутбуков и десктопов, которые будут оставаться актуальными даже спустя десятилетия.

Покупка компьютера - это всегда инвестиция. И хоть хорошая техника никогда не бывает дешевой, есть модели, что будут работать без нареканий даже через пять и более лет. Ниже 24 Канал со ссылкой на BGR собрал самые надежные ноутбуки и десктопы, которые не потеряют производительности благодаря современным процессорам и долговременной поддержке от производителей.

Какие компьютеры останутся мощными на годы?

MacBook Pro 14″ M4

Обновленный MacBook Pro с чипом M4 - один из самых мощных ноутбуков Apple. Его производительности хватит для любых задач - от монтажа видео до работы с большими 3D-проектами. При этом ноутбук может оставаться актуальным до 10 лет.

Владельцам более старых моделей M1–M3 тоже не стоит волноваться - Apple Silicon все еще демонстрирует стабильную производительность и получит обновление macOS ориентировочно до 2032 года. Самая дорогая конфигурация M4 Max стоит до 3 999 долларов, но базовая модель обеспечит комфортную работу большинства пользователей.

Фото MacBook Pro 14

MacBook Air 13″ M4

Тем, кто не нуждается в топовых характеристиках, подойдет MacBook Air M4. Он тонкий, тихий и имеет превосходную автономность. Ноутбук без проблем справится с офисными задачами, работой в Photoshop или даже редактированием видео в 4K.

Базовая версия за 900 долларов обеспечит по крайней мере пять лет комфортной работы. Модели на M2 или M3 также остаются достойной альтернативой, если нужно немного сэкономить.

Фото MacBook Air 13

ASUS Zenbook 14

Если вы сторонник Windows или Linux, ASUS Zenbook 14 станет отличным выбором. Версия 2025 года получила OLED-дисплей, процессоры Intel Core Ultra 7 или Ultra 9, а также 1 ТБ SSD.

Ноутбук стоит 1 199 долларов, но предлагает топовую производительность и премиальный дизайн. Единственный минус - оперативная память припаяна, поэтому расширить ее не удастся.

Фото ASUS Zenbook 14

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition

ThinkPad X1 Carbon Aura Edition - ноутбук бизнес-класса с 32 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ SSD. Его стоимость стартует от 1 829 долларов, но производительность и надежность этого устройства оправдывают цену. Благодаря процессору Intel Core Ultra 7 ноутбук обеспечивает уровень MacBook Pro в более компактном корпусе.

Поддержка Windows 11 гарантирует долгую актуальность системы, а качество сборки традиционно высокое - ThinkPad остается эталоном среди корпоративных устройств.

Фото Lenovo ThinkPad X1

Mac Mini M4

Самый бюджетный и одновременно самый компактный представитель подборки - Mac Mini M4. Устройство размером всего 5×5 дюймов стоит чуть больше 500 долларов, но имеет мощность, достаточную для большинства офисных или творческих задач.

Стоит только учесть, что память и хранилище не обновляются, поэтому лучше сразу выбрать конфигурацию "с запасом". Также нужно приобрести отдельно монитор, клавиатуру и мышь.

Фото Mac Mini M4