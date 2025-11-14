Почему Атлантический океан "тонет" в водорослях: ученые разгадали тайну гигантских скоплений

Гигантские скопления бурых водорослей, известные как Большой атлантический саргассовый пояс, стали рекордно большими. Это угрожает туризму и экосистемам Карибского бассейна. Недавнее исследование ученых из Института химии Макса Планка наконец объяснило, почему водоросли растут так быстро и как этим процессом управляют океанические глубины.

С 2011 года ученые фиксируют образование гигантского пояса водорослей Sargassum, дрейфующего от экватора до Карибского бассейна. Только в начале июня этого года его масса достигла рекордных 38 миллионов тонн, объясняет 24 Канал со ссылкой на Scitech Daily.

Накапливаясь у побережья, водоросли гниют, выделяя неприятный запах, что вредит туризму и прибрежным экосистемам. В то же время в открытом океане они служат важной средой обитания для многих морских видов.

В чем причина аномального роста водорослей?

Долгое время считалось, что причиной такого бурного роста являются питательные вещества из рек Амазонка и Ориноко или пыль из Сахары, но эти факторы не могли объяснить масштабы явления.

Новое исследование опубликовано в Nature Geoscience показало, что ключевой механизм связан с подъемом (апвелингом) глубинных вод у экватора. Сильные ветры поднимают на поверхность холодную воду, богатую фосфором, которая дальше движется на север.

Избыток фосфора создает идеальные условия для роста цианобактерий, живущих в симбиозе с саргассовыми водорослями. Эти микроорганизмы способны фиксировать азот из атмосферы, превращая его в доступную для водорослей форму.

Именно этот дополнительный азот дает Sargassum конкурентное преимущество над другими водорослями и вызывает их взрывное размножение.

Доказательства этого механизма ученые нашли, анализируя годовые слои кораллов, которые, подобно кольцам деревьев, хранят информацию о химическом составе океана. Исследователи обнаружили прямую корреляцию между периодами высокой фиксации азота и ростом биомассы водорослей, особенно после 2011 года.

Понимание этого процесса позволит улучшить прогнозирование будущих скоплений водорослей и разработать меры для смягчения их влияния.

