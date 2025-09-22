Технический сбой в сети Optus во время регламентного обновления привел к недоступности звонков на номера скорой в Южной Австралии, Северной территории и Западной Австралии. Компания сообщила, что в результате проблем по меньшей мере три человека умерли в домах, где вызовы не прошли. Власти начинают несколько расследований.

Во время планового обновления сети в четверг Optus - австралийское подразделение Singapore Telecommunications Ltd. - зафиксировал сбой, который повлиял на звонки на номера скорой в нескольких штатах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Blommberg.

Что произошло во время обновления сети Optus?

Компания поздно в пятницу сообщила, что проверки показали - по меньшей мере три человека умерли в домах, откуда пытались осуществить экстренные вызовы, но связь не сработала.

На официальной пресс-конференции министр связи Аника Уэллс призвала Optus объяснить, почему оператор не сообщил немедленно экстренные службы и соответствующие органы. Она заявила, что "Optus подвел австралийцев, когда они больше всего нуждались в помощи" и добавила, что регуляторы и правительства штатов проведут ряд расследований.

По информации полиции, среди погибших - восьминедельный младенец и женщина 68 лет в Южной Австралии. Третий случай - мужчина 74 лет в Западной Австралии, сообщил премьер-министр Западной Австралии Роджер Кук; он также отметил, что полиция известила его о еще одной смерти в штате, которая может быть связана с инцидентом.

Генеральный директор Optus Стивен Рю сообщил, что компания расследует происшествие и назначит независимого ревьюера. Он назвал потерю жизни "чрезвычайно трагической" и выразил соболезнования семьям. Рю также признал, что компания не знала о том, что экстренные звонки не проходят, почти 13 часов - обновление было остановлено и сервис восстановлен только после того, как клиент непосредственно обратился к Optus в утренние часы четверга. Прорабатывается вопрос, почему два предыдущих обращения в контакт-центр не были эскалированы.

Были ли похожие ситуации ранее?

Optus - второй по величине мобильный оператор Австралии - уже имел ряд проблем в последние годы. В 2022 году компания стала жертвой кибератаки с утечкой миллионов записей персональных данных. В ноябре 2023 года масштабный сбой лишил связи миллионы абонентов и также затруднил вызовы на экстренный номер,, что привело к штрафу в размере 12 миллионов австралийских долларов и отставке тогдашнего CEO Келли Розмарин.

При нормальных условиях экстренные звонки во время проблем в сети должны автоматически переадресовываться на каналы других операторов - именно на этом этапе, по сообщениям местных СМИ, и произошел отказ. Похожие инциденты уже имели место ранее - в марте 2024 года крупнейший австралийский оператор Telstra был оштрафован за то, что не смог правильно передать звонки на экстренные службы.

Руководство Optus и регуляторы готовятся к ряду проверок и возможных санкций - компания объявила о внутреннем расследовании и привлечении независимого обозревателя, но конкретные результаты и последствия еще предстоит установить.