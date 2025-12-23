Больше чем кнопка: 10 скрытых функций камеры вашего смартфона

Большинство из нас ежедневно держит в кармане сверхмощную цифровую камеру, но использует ее только в автоматическом режиме. Производители, такие как Samsung, Apple и Google, зашивают в программное обеспечение десятки полезных функций, о которых часто не рассказывают широкой общественности.

Редакция 24 Канала подготовила материал, который приоткроет завесу над малоизвестными возможностями современных смартфонов – от использования лазерных сканеров для дизайна интерьера до профессиональных режимов съемки звезд и скрытых жестов, облегчающих создание селфи.

Зачем вам это нужно?

Понимание того, как работает ваш гаджет "под капотом", позволит вам не только делать фото уровня профессиональных инфлюенсеров, но и использовать камеру для бытовых задач: измерения расстояний, проверки батареек в пульте или даже мониторинга сердцебиения.

Магия жестов и профессиональный контроль от Samsung

Смартфоны серии Galaxy могут предложить вам уникальные способы управления съемкой в ситуациях, когда дотянуться до экрана невозможно, или очень трудно.

Плавающий затвор и жесты . Вы можете активировать "плавающую" кнопку затвора, которую можно переместить в любое место на экране, или просто показать камере ладонь, чтобы сделать снимок. Также камера понимает голосовые команды, например "cheese" или "smile".

. Вы можете активировать "плавающую" кнопку затвора, которую можно переместить в любое место на экране, или просто показать камере ладонь, чтобы сделать снимок. Также камера понимает голосовые команды, например "cheese" или "smile". Режим Expert RAW . Это настоящий клад для энтузиастов. Он позволяет снимать ночное небо с длинной экспозицией (Астрофотография), использовать программный ND-фильтр для создания эффекта шелковистой воды днем и настраивать апертуру для реалистичного размытия фона.

. Это настоящий клад для энтузиастов. Он позволяет снимать ночное небо с длинной экспозицией (Астрофотография), использовать программный ND-фильтр для создания эффекта шелковистой воды днем и настраивать апертуру для реалистичного размытия фона. S Pen как пульт управления. Если у вас модель с пером S Pen, вы можете использовать его как дистанционный пульт для спуска затвора, переключения камер или даже масштабирования (зума) с помощью жестов в воздухе.

Сила LiDAR и экосистемы Apple в iPhone

Модели Pro и Pro Max оснащены сканером LiDAR, который излучает лазерные лучи для измерения расстояния до объектов. На практике это очень удобный и универсальный инструмент, который способен не только точно измерять дистанцию, но даже делать детализированную виртуальную копию 3D-объекта.

Фокус в темноте . LiDAR позволяет камере фокусироваться в 6 раз быстрее при слабом освещении. Кроме этого, через приложение "Measure" вы можете измерять размеры предметов, уровень поверхностей и даже "примерить" мебель из IKEA в своей комнате в режиме дополненной реальности.

. LiDAR позволяет камере фокусироваться в 6 раз быстрее при слабом освещении. Кроме этого, через приложение "Measure" вы можете измерять размеры предметов, уровень поверхностей и даже "примерить" мебель из IKEA в своей комнате в режиме дополненной реальности. AirPods как дистанционный затвор . Эта малоизвестная функция позволяет использовать ваши наушники AirPods как пульт для камеры, что идеально подходит для групповых фото. Она способна выручить вас в ситуациях, когда сделать фото некому.

. Эта малоизвестная функция позволяет использовать ваши наушники AirPods как пульт для камеры, что идеально подходит для групповых фото. Она способна выручить вас в ситуациях, когда сделать фото некому. Создание 3D-модели . С помощью таких приложений, как Scaniverse или Polycam, вы можете обойти вокруг объекта (например, статуэтки или кресла), и камера создаст его объемную модель (применяя LiDAR), которую можно использовать в дизайне или играх.

. С помощью таких приложений, как Scaniverse или Polycam, вы можете обойти вокруг объекта (например, статуэтки или кресла), и камера создаст его объемную модель (применяя LiDAR), которую можно использовать в дизайне или играх. Быстрый запуск камеры. Вы можете настроить iPhone так, чтобы камера открывалась или делала снимок после двойного или тройного постукивания по задней панели телефона. Это позволяет мгновенно активировать съемку, даже если вы не можете быстро найти иконку на экране или нажать боковую кнопку.

Интеллект и доступность Google в смартфонах Pixel

Pixel славится своим "вычислительным" подходом к фотографии. Google наполняет эти смартфоны своими передовыми разработками, а само устройство даже имеет отдельное приложение камеры, который способен на несколько больше чем камеры других моделей андроид смартфонов.

Guided Frame . Эта функция помогает людям с нарушениями зрения идеально выстроить кадр, предоставляя голосовые подсказки и вибрационные сигналы, когда объект (лицо, домашнее животное или документ) находится в центре.

. Эта функция помогает людям с нарушениями зрения идеально выстроить кадр, предоставляя голосовые подсказки и вибрационные сигналы, когда объект (лицо, домашнее животное или документ) находится в центре. Блокировка фокуса и композиция . Пользователи Pixel часто предпочитают ручную блокировку фокуса и использование сетки для соблюдения "правила третей", что делает снимки более сбалансированными.

. Пользователи Pixel часто предпочитают ручную блокировку фокуса и использование сетки для соблюдения "правила третей", что делает снимки более сбалансированными. Интеллект Gemini . Теперь камера использует модели Gemini для создания контекстных описаний сцен, рассказывая пользователю, что именно находится в кадре.

. Теперь камера использует модели Gemini для создания контекстных описаний сцен, рассказывая пользователю, что именно находится в кадре. Реалистичность в Night Sight и Астрофотографии. Google Pixel считается одним из лидеров ночной съемки. Однако его главная фишка не просто в яркости, а в реалистичности. Pixel делают ставку на естественные цвета и контраст даже в полной темноте. Функция Astrophotography позволяет делать четкие снимки звездного неба благодаря усовершенствованному стекированию кадров, что позволяет уловить детали, которые не видит человеческий глаз.

Универсальные лайфхаки для любого смартфона

Не только топовые девайсы способны удивлять крутыми фишками. Большинство смартфонов разных производителей также имеют чем похвастаться.