Вот 3 скрытые настройки, которые сделают ваш iPad намного полезнее

Операционная система iPadOS давно переросла свои мобильные корни, превратившись в достаточно мощную платформу для выполнения повседневных задач. Хотя она еще не сравнилась с возможностями macOS или Windows, система содержит немало неочевидных инструментов и настроек, которые значительно улучшают пользовательский опыт.

Кроме общеизвестных жестов, существуют специфические настройки, способные оптимизировать рабочий процесс на любой модели планшета Apple. 24 Канал нашел 3 интересных совета, которые помогут вам использовать планшет эффективнее.

Один жест вместо десятков инструментов

Одной из недооцененных возможностей системы является функция "Проведение пальцем от угла". Эта настройка позволяет мгновенно создавать быстрые заметки или делать снимки экрана с помощью свайпов от нижних углов дисплея, рассказывает Pocket Lint.

Пользователь может настроить левый и правый углы независимо друг от друга или активировать только один из них. Хотя этот инструмент не такой гибкий, как "активные углы" на macOS, он все же очень удобен и точно станет полезным в повседневном использовании гаджета.

Кроме того, для людей с нарушением моторики это прекрасная альтернатива физическим кнопкам для создания скриншотов.

Важно помнить, что эта функция автоматически выключается в режимах оконных программ и Stage Manager из-за конфликта жестов.

Как включить жесты от углов?

Чтобы включить функцию, перейдите в "Параметры" > "Многозадачность и жесты" > "Проведение пальцем от угла" и выберите действия для каждого угла.

Быстрый доступ к программам

Вторая полезная настройка касается доступа к приложениям. По умолчанию "Библиотека программ" расположена на крайней правой странице экрана, и если у вас много рабочих столов, пролистывание может занимать время. Чтобы упростить этот процесс, стоит активировать опцию "Библиотека программ на Dock-панели".

Эта функция добавляет специальную иконку в правую часть док-станции. Она доступна всегда, даже когда вы работаете в полноэкранном режиме: достаточно провести пальцем вверх, чтобы вызвать Dock, и нажать на значок библиотеки, где все приложения автоматически отсортированы по категориям.

Активируется это через меню "Параметры" > "Начальный экран и библиотека приложений" > "Dock".

Как закрепить приложение на iPad для ребенка?

Третья функция, известная как "Управляемый доступ", является аналогом закрепления приложений на Android. Она позволяет заблокировать iPad на одной конкретной программе, которую невозможно закрыть без ввода пароля, как рассказывает Apple. Это идеальный вариант, когда нужно дать планшет ребенку или постороннему лицу, ограничив им доступ к другим данным.

В iPadOS эта опция расположена в разделе специальных возможностей. Чтобы ее настроить, перейдите в "Параметры" > "Доступность" > "Управляемый доступ" и переведите переключатель в активное положение.

После этого тройное нажатие кнопки сна/пробуждения зафиксирует активное приложение на экране. Там же можно установить лимит времени и настройки пароля.