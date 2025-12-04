Ось 3 приховані налаштування, які зроблять ваш iPad набагато кориснішим

Операційна система iPadOS давно переросла своє мобільне коріння, перетворившись на досить потужну платформу для виконання повсякденних завдань. Хоча вона ще не зрівнялася з можливостями macOS чи Windows, система містить чимало неочевидних інструментів та налаштувань, які значно покращують користувацький досвід.

Окрім загальновідомих жестів, існують специфічні налаштування, здатні оптимізувати робочий процес на будь-якій моделі планшета Apple. 24 Канал знайшов 3 цікавих поради, які допоможуть вам використовувати планшет ефективніше.

Один жест замість десятків інструментів

Однією з недооцінених можливостей системи є функція "Проведення пальцем від кута". Це налаштування дозволяє миттєво створювати швидкі нотатки або робити знімки екрана за допомогою свайпів від нижніх кутів дисплея, розповідає Pocket Lint.

Користувач може налаштувати лівий і правий кути незалежно один від одного або активувати лише один із них. Хоча цей інструмент не такий гнучкий, як "активні кути" на macOS, він все ж дуже зручний і точно стане корисним в повсякденному використанні ґаджета.

Окрім того, для людей з порушенням моторики це чудова альтернатива фізичним кнопкам для створення скриншотів.

Важливо пам'ятати, що ця функція автоматично вимикається в режимах віконних програм та Stage Manager через конфлікт жестів.

Як увімкнути жести від кутів?

Щоб увімкнути функцію, перейдіть у "Параметри" > "Багатозадачність і жести" > "Проведення пальцем від кута" та оберіть дії для кожного кута.

Швидкий доступ до програм

Друге корисне налаштування стосується доступу до програм. За замовчуванням "Бібліотека програм" розташована на крайній правій сторінці екрана, і якщо у вас багато робочих столів, гортання може займати час. Щоб спростити цей процес, варто активувати опцію "Бібліотека програм на Dock-панелі".

Ця функція додає спеціальну іконку в праву частину док-станції. Вона доступна завжди, навіть коли ви працюєте в повноекранному режимі: достатньо провести пальцем вгору, щоб викликати Dock, і натиснути на значок бібліотеки, де всі застосунки автоматично відсортовані за категоріями.

Активується це через меню "Параметри" > "Початковий екран і бібліотека програм" > "Dock".

Як закріпити програму на iPad для дитини?

Третя функція, відома як "Керований доступ", є аналогом закріплення програм на Android. Вона дозволяє заблокувати iPad на одній конкретній програмі, яку неможливо закрити без введення пароля, як розповідає Apple. Це ідеальний варіант, коли потрібно дати планшет дитині або сторонній особі, обмеживши їм доступ до інших даних.

В iPadOS ця опція розташована в розділі спеціальних можливостей. Щоб її налаштувати, перейдіть у "Параметри" > "Доступність" > "Керований доступ" і переведіть перемикач в активне положення.

Після цього потрійне натискання кнопки сну/пробудження зафіксує активний застосунок на екрані. Там же можна встановити ліміт часу та налаштування пароля.