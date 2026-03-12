Прямо в ChatGPT: популярный сервис от Apple теперь можно использовать без отдельного приложения

В ChatGPT появилась новая интеграция с музыкальным сервисом Shazam. Теперь пользователи могут определять песни прямо в чате – без перехода в отдельное приложение или установки Shazam на устройство.

Компания Apple интегрировала свой сервис распознавания музыки Shazam непосредственно в ChatGPT. Благодаря этому пользователи могут определять песни, не покидая чат с ботом. Об этом пишет 9to5mac.

Как работает Shazam в ChatGPT?

Чтобы воспользоваться новой функцией, достаточно написать запрос вроде "Shazam, что сейчас играет?" или "Shazam, что это за песня?". После этого система проанализирует звук и определит композицию.

Для подключения нужно зайти на страницу приложений в ChatGPT, найти Shazam и привязать свой аккаунт. После этого функцию можно запускать прямо в чате – достаточно начать запрос со слова Shazam или использовать команду /Shazam.

Когда сервис определит трек, в чате появится карточка с основной информацией: именем исполнителя, названием песни, обложкой альбома и статистикой того, сколько раз пользователи идентифицировали этот трек через Shazam.

Как пишет Macrumors, также можно прослушать короткий фрагмент композиции или сохранить ее в собственной библиотеке Shazam, если приложение установлено на устройстве. Кроме того, пользователи могут продолжить разговор с ChatGPT – например, попросить создать плейлист в Apple Music на основе найденной песни.

Интеграция Shazam стала продолжением предыдущих музыкальных функций ChatGPT. Несколько месяцев назад Apple уже добавила поддержку Apple Music, что позволило использовать возможности чатбота для создания плейлистов с помощью обычных текстовых запросов.

Новое приложение Shazam для ChatGPT постепенно становится доступным во всем мире. Оно работает в веб-версии сервиса, а также в приложениях ChatGPT для iOS и Android.