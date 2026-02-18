Топ 5 смартфонов с картой памяти, которые продаются в 2026 году

Слот для microSD постепенно исчезает из современных смартфонов, но в 2026 году на рынке все еще есть Android-модели, которые поддерживают расширение памяти. Преимущественно это устройства среднего класса и отдельные защищенные телефоны.

Производители смартфонов все чаще отказываются от разъема для карт памяти от разъема для карт памяти, делая ставку на большие объемы встроенного хранилища и облачные сервисы. Флагманские модели почти полностью потеряли поддержку microSD, оставив пользователям выбор между 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ внутренней памяти. Об этом пишет BGR.

Почему слот для microSD стал редкостью и какие модели его сохранили?

Несмотря на это, в 2026 году на рынке все еще можно найти Android-устройства со слотом для microSD. Среди них – модели серии Galaxy A от Samsung. Например, Galaxy A15, Galaxy A25 и Galaxy A35 поддерживают расширение памяти с помощью карт microSD, что позволяет хранить больше фото, видео и файлов без переплаты за старшие конфигурации.

Также слот для карты памяти сохранили некоторые модели от Motorola, в частности представители линейки Moto G. Эти смартфоны ориентированы на бюджетный и средний сегмент, где возможность расширения хранилища до сих пор остается важным преимуществом.

Как пишет Androidcentral, отдельную нишу занимают защищенные смартфоны, рассчитанные на использование в сложных условиях. Такие устройства часто предлагают поддержку microSD наряду с большими батареями и повышенным уровнем защиты корпуса.

Зато в премиальном сегменте ситуация другая. Флагманы от Samsung, Google или других крупных брендов в 2026 году не имеют слота для карт памяти. Компании объясняют это переходом на более быстрые стандарты внутреннего хранилища и стремлением упростить конструкцию корпуса.

Отказ от microSD имеет и технические причины. Карты памяти обычно медленнее современных стандартов встроенной памяти UFS, что может влиять на скорость работы приложений. Кроме того, поддержка дополнительного слота усложняет дизайн устройства и может влиять на водозащиту.

Впрочем, для части пользователей возможность расширить память остается важной – особенно для тех, кто снимает много видео, сохраняет офлайн-контент или не хочет зависеть от облачных сервисов. Именно поэтому в среднем классе производители пока что не спешат полностью отказываться от microSD.