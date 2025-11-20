В Солнечной системе нашли странную структуру, которая пока не получила объяснения

Далеко за орбитой Нептуна исследователи наткнулись на группу небесных тел, которые не вписываются в привычные модели строения Солнечной системы. Обнаружение одиннадцати новых объектов на огромном расстоянии от нашей родной звезды свидетельствует, что первичная туманность, из которой сформировались планеты, была намного масштабнее. Это приводит к интересным выводам.

Что именно нашли астрономы?

Традиционно считалось, что пояс Койпера – кольцо ледяных обломков и карликовых планет за орбитой Нептуна – имеет четкую внешнюю границу. Большинство известных объектов этого региона расположены на расстоянии до 50 астрономических единиц от Солнца (примерно 7,5 миллиарда километров). За этой границей наблюдалось резкое уменьшение количества материи, после которой пространство казалось почти пустым. Однако новые данные, полученные международной командой астрономов с помощью телескопа Subaru на Гавайях, кардинально меняют эту картину, пишет 24 Канал со ссылкой на New Scientist.

Смотрите также Не только 3I/ATLAS: какие еще межзвездные объекты прилетали в Солнечную систему и что мы о них знаем

Во время поисков новых целей для миссии NASA New Horizons ученые идентифицировали одиннадцать объектов, находящихся на расстоянии от 70 до 90 астрономических единиц (от 10,5 до 13,5 миллиарда километров), говорится в препринте статьи на arXiv. Это значительно дальше, чем основная масса тел пояса.

Интересно, что между "классическим" поясом Койпера и этой новой группой объектов существует значительный разрыв – почти пустая зона протяженностью около 2,2 миллиарда километров (от 55 до 70 а.е.). Такая структура напоминает строение других планетных систем, где часто наблюдаются несколько отдельных колец обломков, разделенных промежутками. Ранее астрономы считали нашу систему аномально компактной по сравнению с другими, но теперь выглядит так, что мы просто не видели ее полной картины из-за технических ограничений.

Что это нам дает?

Это открытие имеет важное значение для миссии аппарата New Horizons, который сейчас находится на расстоянии около 9 миллиардов километров от Земли. Ранее считалось, что зонд уже покидает пояс Койпера и выходит в межзвездное пространство. Однако, если новая структура подтвердится, аппарат может путешествовать сквозь этот регион еще десятилетиями, имея шанс исследовать эти древние обломки вблизи.

Ученые предполагают, что найденная группа тел может быть "вторым поясом Койпера" или же свидетельством того, что солнечная туманность – облако газа и пыли, из которой родилась наша система – была значительно больше.

Это делает Солнечную систему менее "чудаковатой" и более похожей на типичные планетные системы в нашей Галактике. Дальнейшие наблюдения помогут выяснить, являются ли эти объекты частью большой, еще не открытой популяции, которая ждет своих исследователей в темноте космоса.