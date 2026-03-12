Старый научный спутник NASA неконтролируемо упал на Землю

Один из научных спутников NASA – Van Allen Probe A – неконтролируемо сошел с орбиты и вошел в атмосферу Земли в среду, 11 марта 2026 года. По данным Космических сил США, аппарат сгорел над Тихим океаном к западу от Галапагосских островов.

В NASA предполагали, что часть 600-килограммового спутника может пережить вход в атмосферу, однако большинство конструкции должно было сгореть. Риск того, что обломки могли бы нанести вред людям, оценивали примерно как 1 к 4200, рассказывает Phys.org.

Смотрите также Starship V3 никуда не полетит – SpaceX внезапно перенесла дату запуска космического корабля

Что известно о спутнике Van Allen Probe A?

Спутник был одним из двух аппаратов миссии Van Allen Probes, запущенных в 2012 году для исследования радиационных поясов Ван Аллена, которые окружают Землю. Оба зонда работали около семи лет и завершили научную миссию в 2019-м после окончания запасов горючего.

Сначала NASA ожидало, что аппараты будут оставаться на орбите примерно до 2034 года, но усиленная солнечная активность последних лет ускорила падение Probe A. Его "близнец" – Probe B – до сих пор находится на орбите, хотя уже не функционирует; прогнозируется, что он войдет в атмосферу не ранее 2030 года.

В понедельник аэрокосмическое ведомство опубликовало на сайте NASA опубликовало сообщение о том, что первый спутник войдет в атмосферу Земли и сгорит в ее плотных слоях.



Van Allen Probe A перед запуском / Фото NASA

Нидерландский ученый Марко Лангбрук отметил, что предсказывать место и время падения космических аппаратов всегда сложно, а в этом случае прогноз усложняла вытянутая и нестабильная орбита спутника.

Результаты работы миссии Van Allen Probes

Миссия Van Allen Probes стала одной из самых успешных научных программ NASA по изучению околоземной космической среды. С 2012 до 2019 года два зонда впервые смогли длительное время работать непосредственно внутри радиационных поясов Земли, собирая уникальные данные о поведении заряженных частиц и влиянии солнечной активности на магнитосферу.



Радиационные пояса Ван Аллена / Иллюстративное изображение NASA

Одним из ключевых открытий стало обнаружение временного третьего радиационного пояса, который формируется во время периодов повышенной солнечной активности. Это заставило ученых пересмотреть базовые представления о структуре поясов Ван Аллена и механизмах ускорения частиц в космосе.

Зонды также зафиксировали новые процессы, объясняющие быстрое ускорение электронов и взаимодействие волн и частиц, которые определяют интенсивность радиационных бурь. С деталями исследования можно ознакомиться на сайте препринтов научных работ arxiv.org. Такие результаты помогли значительно улучшить модели прогнозирования космической погоды и оценки рисков для спутников и астронавтов.

В целом данные собранные в ходе миссии позволили лучше понять, как радиационные пояса защищают Землю от солнечного ветра и космического излучения, а также как их изменчивость влияет на работу космической техники и связи.