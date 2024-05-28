Гигантский айсберг откололся от ледника в Антарктиде

От шельфового ледника Брант в Антарктиде 20 мая откололся айсберг площадью 380 квадратных километров. Это третий такой случай в регионе за последние 4 года, что не может не волновать ученых, наблюдающих за климатическими изменениями на планете.

В 2021 году от ледяного щита откололся айсберг А-74. В 2023 – А-81, имевший большие размеры, чем нынешний. Каждое из этих событий фиксировали два спутника наблюдения Земли – Copernicus Sentinel-1, принадлежащий ЕКА и Landsat 8 NASA, которые предоставили радиолокационные и тепловизионные данные соответственно.

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Ледник распадается

Регулярный мониторинг шельфовых ледников с помощью спутников позволяет ученым отслеживать последствия изменения климата в отдаленных регионах, таких как Антарктида. В частности, ученые могут отслеживать, как шельфовые ледники сохраняют свою структурную целостность в ответ на изменение динамики льда и повышение температуры атмосферы и океана.

Миссия Copernicus Sentinel-1 полагается на радиолокационную съемку, которая предоставляет изображения в течение всего года, независимо от того, день это или ночь. Это особенно важно зимой, когда в течение шести месяцев практически нет солнечного света (так называемая "антарктическая ночь").

В то же время такие миссии, как Landsat 8, полагаются на тепловизионные снимки, чтобы помочь ученым охарактеризовать толщину ледяного покрова.

Новый айсберг получил официальное название A-83 от Национального ледового центра США, который присваивает названия на основе антарктического квадранта, где айсберг был впервые замечен. Поскольку ледник Брант расположен в восточной части моря Ведделла, его айсберги получают обозначение "А" с последовательным присвоением номеров.

Этот откол (как и его предшественники) был вызван ослаблением льда и трещинами.



На этом снимке видно ледник (справа), айсберг А-83, а также контуры айсбергов, которые откалывались в 2021 и 2023 годах / Фото ESA/Copernicus Sentinel



Тепловизионный снимок, на котором тонкий лед (темные области) кажется теплее, поскольку он ближе по температуре к открытой воде, тогда как толстый континентальный лед – белый. Вода на этом снимке – оранжевая / Фото ESA/USGS

Разница температур между океаном и ледниковым покровом также помогает ученым определить, где проходит линия таяния.

Потеря антарктического льда является одним из самых ярких признаков повышения глобальной температуры и тревожным предупреждением. Этот процесс не только способствует повышению уровня моря, затоплению прибрежных территорий и экстремальным погодным условиям, но и приводит к поглощению дополнительной солнечной радиации океанами Земли, что вызывает дальнейшее повышение температуры.