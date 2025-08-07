Илон Маск, глава SpaceX, обновил прогнозы относительно первых миссий ракеты Starship на Марс. Ранее он оценивал вероятность первого путешествия на Красную планету в 2026 году как 50 на 50, но теперь вероятность снизилась после нескольких взрывов его большой ракеты. Новые сроки предусматривают беспилотный полет в 2028 году, тогда как первый человеческий экипаж отправится к Марсу еще позже.

Почему изменились планы Маска по Марсу?

Планы SpaceX по полетам на Марс с помощью ракеты Starship предстают перед определенными трудностями, поскольку компании еще ни разу не удалось успешно приземлить верхнюю ступень корабля. Эти задержки, похоже, повлияли на амбициозные графики Илона по освоению Марса, пишет 24 Канал со ссылкой на заявление миллиардера в соцсети X.

Ранее, в мае, во время презентации для сотрудников SpaceX в Техасе, Маск заявлял, что шанс на запуск Starship на Марс до конца 2026 года составляет 50 на 50. Тогда он подчеркивал, что следующая возможность для полета на Марс откроется в конце 2026 года, примерно через 18 месяцев, в ноябре или декабре. Он также объяснял, что эти миссии зависят от сложных маневров, таких как дозаправка топливом в космосе, которая является критически важной для такой миссии. Если бы дозаправку удалось реализовать вовремя, то в конце 2026 года планировался первый беспилотный Starship к Марсу.

Однако в последнее время Маск пересмотрел свои оценки. В своей заметке он отметил, что теперь есть "незначительный шанс" на полет Starship на Марс в ноябре или декабре следующего года, даже если он будет пилотируемый роботами Optimus. Он добавил, что для этого должно "многое пойти правильно".

Вместо этого, Илон Маск теперь считает, что первый беспилотный полет Starship к Марсу состоится, вероятно, в 2028 году .

. А первый полет с людьми на Красную планету будет реальным примерно в 2030 году.

Учитывая предыдущие заявления, которые касались вопроса дозаправки топливом в космосе, вполне вероятно, что SpaceX сталкивается со сложностями в разработке этой новой технологии. Согласно майскому графику Маска, SpaceX планировала продемонстрировать передачу топлива в следующем году. Пока что мы ничего не слышали о том, как продвигается разработка.

Что известно о последних запусках Starship?

Девятый запуск Starship состоялся 27 мая 2025 года. В этой миссии впервые использовался ускоритель Super Heavy, уже летавший ранее. Однако полет завершился потерей как ускорителя, так и второй ступени.

Восьмой полет Starship состоялся 6 марта 2025 года. Эта миссия отметилась третьим успешным возвращением и захватом ускорителя Super Heavy с помощью специальных манипуляторов на стартовой башне, известных как "Mechazilla". Однако во время полета верхней ступени произошло преждевременное отключение четырех из шести двигателей, что привело к потере контроля над аппаратом и полной потере телеметрии. Корабль разрушился.

Седьмой запуск был осуществлен 16 января 2025 года. Этот полет стал вторым, в котором удалось успешно вернуть и "поймать" ускоритель Super Heavy. Во время этого полета впервые планировалось развернуть груз – десять симуляторов спутников Starlink. Однако незадолго до планового отключения двигателей связь с кораблем была потеряна, после чего он взорвался.