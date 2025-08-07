Ілон Маск, голова SpaceX, оновив свої прогнози щодо перших місій ракети Starship на Марс. Раніше він оцінював імовірність першої подорожі на Червону планету у 2026 році як 50 на 50, але тепер ця вірогідність значно знизилася після кількох вибухів його великої ракети. Нові терміни передбачають безпілотний політ у 2028 році, тоді як перший людський екіпаж вирушить до Марса ще пізніше.

Чому змінились плани Маска щодо Марса?

Плани SpaceX щодо польотів на Марс за допомогою ракети Starship постають перед певними труднощами, оскільки компанії ще жодного разу не вдалося успішно приземлити верхній ступінь корабля. Ці затримки, схоже, вплинули на амбітні графіки Ілона щодо освоєння Марса, пише 24 Канал з посиланням на заяву мільярдера в соцмережі X.

Раніше, у травні, під час презентації для співробітників SpaceX у Техасі, Маск заявляв, що шанс на запуск Starship на Марс до кінця 2026 року становить 50 на 50. Тоді він наголошував, що наступна можливість для польоту на Марс відкриється наприкінці 2026 року, приблизно через 18 місяців, у листопаді або грудні. Він також пояснював, що ці місії залежать від складних маневрів, таких як дозаправка паливом у космосі, яка є критично важливою для такої місії. Якби дозаправку вдалося реалізувати вчасно, то наприкінці 2026 року планувався перший безпілотний Starship до Марса.

Однак останнім часом Маск переглянув свої оцінки. У своєму дописі він зазначив, що тепер є "незначний шанс" на політ Starship на Марс у листопаді або грудні наступного року, навіть якщо він буде пілотований роботами Optimus. Він додав, що для цього має "багато чого піти правильно".

Замість цього, Ілон Маск тепер вважає, що перший безпілотний політ Starship до Марса відбудеться, ймовірно, у 2028 році .

. А перший політ із людьми на Червону планету буде реальним приблизно у 2030 році.

З огляду на попередні заяви, які торкалися питання дозаправки паливом у космосі, цілком імовірно, що SpaceX стикається зі складнощами у розробці цієї нової технології. Згідно з травневим графіком Маска, SpaceX планувала продемонструвати передачу палива наступного року. Поки що ми нічого не чули про те, як просувається розробка.

Що відомо про останні запуски Starship?

Дев'ятий запуск Starship відбувся 27 травня 2025 року. У цій місії вперше використовувався прискорювач Super Heavy, що вже літав раніше. Однак політ завершився втратою як прискорювача, так і другого ступеня.

Восьмий політ Starship відбувся 6 березня 2025 року. Ця місія відзначилася третім успішним поверненням та захопленням прискорювача Super Heavy за допомогою спеціальних маніпуляторів на стартовій вежі, відомих як "Mechazilla". Однак під час польоту верхнього ступеня сталося передчасне вимкнення чотирьох із шести двигунів, що призвело до втрати контролю над апаратом та повної втрати телеметрії. Корабель зруйнувався.

Сьомий запуск було здійснено 16 січня 2025 року. Цей політ став другим, у якому вдалося успішно повернути та "зловити" прискорювач Super Heavy. Під час цього польоту вперше планувалося розгорнути вантаж – десять симуляторів супутників Starlink. Однак незадовго до планового вимкнення двигунів зв'язок із кораблем було втрачено, після чого він вибухнув.