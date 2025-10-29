Забытая техника на чердаке, которая может вас озолотить: 5 гаджетов, которые стоят тысячи долларов

Прежде чем избавиться от коробки со старыми гаджетами, стоит проверить их ценность. Некоторые устройства, которые когда-то стоили несколько тысяч гривен, теперь продаются на аукционах за бешеные деньги. Иногда для того, чтобы разбогатеть, достаточно одного забытого устройства в идеальной упаковке.

Рынок ностальгической техники переживает бум, и коллекционеры готовы платить за раритетные экземпляры, которые определили целые поколения. 24 Канал посетил несколько онлайн-аукционов и подготовил подборку из пяти культовых устройств, которые сегодня можно выгодно продать в интернете.

iPhone первого поколения



Оригинальный iPhone первого поколения / Фото LCG Auctions

Оригинальный iPhone 2007 года стал настоящим сокровищем для коллекционеров. Например, запечатанную модель на 4 ГБ продали на аукционе LCG Auctionsза рекордные 190372 долларов. Это почти в 380 раз превышает ее начальную цену в 499 долларов.

Почему этот смартфон такой ценный? Модель на 4 ГБ является особенно редкой, поскольку Apple выпускала ее только два месяца, после чего большинство покупателей перешли на версию с 8 ГБ памяти. Впрочем, модели на 8 ГБ также высоко ценятся: их продавали за суммы от 35414 долларов до 63356 долларов.

Ключевым фактором стоимости является состояние. Подержанный телефон может стоить несколько сотен долларов, но запечатанное в оригинальной упаковке устройство может принести десятки тысяч.

Оригинальный iPod Classic



iPod Classic – настоящее сокровище для коллекционеров / Фото macrumors

Устройство, которое когда-то сделало CD-проигрыватели устаревшими, теперь само стало объектом охоты коллекционеров. В 2023 году запечатанный iPod первого поколения 2001 года продали за 29000 долларов на платформе Rally.

Его первый владелец приобрел плеер всего за 399 долларов. Конечно, это редкий случай. Обычно iPod первого поколения в хорошем, но распакованном состоянии, стоит от 200 до 500 долларов.

Если сохранилась коробка и аксессуары, цена может превысить 1000. Даже новые модели, например запечатанный iPod Touch первого поколения, появляются на eBayс ценниками в 40 000 и даже 60 000 долларов.

Nintendo Game Boy



Культовые игровые консоли ценятся среди искателей старины / Фото eBay

Карманная игровая консоль 1989 года превратилась в выгодную инвестицию. Запечатанный оригинальный Game Boy из первой партии продали на аукционе Heritage Auctions за 21000 долларов в апреле 2022 года.

Это установило новый стандарт для коллекционеров. Цены на такие устройства постоянно растут: если в 2020 году один запечатанный экземпляр продали за 5 000 долларов, то в 2023 году было зафиксировано уже девять подобных продаж. Особенно ценятся редкие и лимитированные издания, например, связанные с покемонами.

Sony Walkman TPS-L2



Плеер Walkman TPS-L2 давно получил культовый статус / Фото eBay

Этот плеер был первым устройством, что позволил носить музыку в кармане. На момент выпуска в 1979 году он стоил около 150 долларов (примерно 650 по сегодняшнему курсу). Сейчас на eBay работающие модели продают по цене от 500 до 2000 долларов.

Полный комплект с оригинальными наушниками, чехлом и аксессуарами может стоить около 4000 долларов, как этот лот на eBay. Поскольку это механическое устройство, его стоимость сильно зависит от работоспособности кассетного механизма.

Часы-калькулятор HP-01



Редкая техника может сделать своего владельца богаче на несколько тысяч долларов / Фото eBay

В 1977 году это устройство было настоящим чудом техники, что стоило от 450 до 850 долларов в зависимости от материала корпуса.

Сегодня найти такие часы – большой успех. Например, позолоченная модель HP-01 выставлена на продажу на Chrono24за 7733 долларов, а на eBay – за 5400 долларов.

Его уникальность заключалась не только в наличии калькулятора, но и в способности выполнять вычисления с датами и временем, работать как секундомер и рассчитывать временные зоны. Это был настоящий компьютер на запястье с 28 крошечными клавишами.

Поэтому если у вас на чердаке завалялась какая-то старая техника, а особенно упакованная – это может быть культовая и ценная для коллекционеров вещь. Вы можете просто загуглить название модели и ее параметры и поискать на различных форумах обсуждения среди ценителей такой старины. Возможно вам повезет и вы сможете продать ее за немалые деньги.