Забута техніка на горищі, яка може вас озолотити: 5 ґаджетів, що коштують тисячі доларів

Перш ніж позбутися коробки зі старими ґаджетами, варто перевірити їхню цінність. Деякі пристрої, що колись коштували кілька тисяч гривень, тепер продаються на аукціонах за шалені гроші. Інколи для того, щоб розбагатіти, достатньо одного забутого пристрою в ідеальній упаковці.

Ринок ностальгічної техніки переживає бум, і колекціонери готові платити за раритетні екземпляри, які визначили цілі покоління. 24 Канал відвідав кілька онлайн-аукціонів і підготував добірку з п'яти культових пристроїв, які сьогодні можна вигідно продати в інтернеті.

iPhone﻿ першого покоління



Оригінальний iPhone першого покоління / Фото LCG Auctions

Оригінальний iPhone﻿ 2007 року став справжнім скарбом для колекціонерів. Наприклад, запечатану модель на 4 ГБ продали на аукціоні LCG Auctions﻿ за рекордні 190372 доларів. Це майже в 380 разів перевищує її початкову ціну в 499 доларів.

Чому цей смартфон такий цінний? Модель на 4 ГБ є особливо рідкісною, оскільки Apple﻿ випускала її лише два місяці, після чого більшість покупців перейшли на версію з 8 ГБ пам'яті. Втім, моделі на 8 ГБ також високо цінуються: їх продавали за суми від 35414 доларів до 63356 доларів.

Ключовим фактором вартості є стан. Вживаний телефон може коштувати кілька сотень доларів, але запечатаний в оригінальній упаковці пристрій може принести десятки тисяч.

Оригінальний iPod Classic﻿



iPod Classic – справжній скарб для колекціонерів / Фото macrumors

Пристрій, який колись зробив CD-програвачі застарілими, тепер сам став об'єктом полювання колекціонерів. У 2023 році запечатаний iPod﻿ першого покоління 2001 року продали за 29000 доларів на платформі Rally﻿.

Його перший власник придбав плеєр всього за 399 доларів. Звісно, це рідкісний випадок. Зазвичай iPod﻿ першого покоління у хорошому, але розпакованому стані, коштує від 200 до 500 доларів.

Якщо зберіглася коробка та аксесуари, ціна може перевищити 1000. Навіть новіші моделі, як-от запечатаний iPod Touch﻿ першого покоління, з'являються на eBay﻿з цінниками в 40 000 і навіть 60 000 доларів.

Nintendo Game Boy﻿



Культові ігрові консолі цінуються серед шукачів старовини / Фото eBay

Кишенькова ігрова консоль 1989 року перетворилася на вигідну інвестицію. Запечатаний оригінальний Game Boy﻿ з першої партії продали на аукціоні Heritage Auctions﻿ за 21000 доларів у квітні 2022 року.

Це встановило новий стандарт для колекціонерів. Ціни на такі пристрої постійно зростають: якщо у 2020 році один запечатаний екземпляр продали за 5 000 доларів, то у 2023 році було зафіксовано вже дев'ять подібних продажів. Особливо цінуються рідкісні та лімітовані видання, наприклад, пов'язані з покемонами.

Sony Walkman TPS-L2﻿



Плеєр Walkman TPS-L2﻿ давно здобув культовий статус / Фото eBay

Цей плеєр був першим пристроєм, що дозволив носити музику в кишені. На момент випуску в 1979 році він коштував близько 150 доларів (приблизно 650 за сьогоднішнім курсом). Зараз на eBay﻿ працюючі моделі продають за ціною від 500 до 2000 доларів.

Повний комплект з оригінальними навушниками, чохлом та аксесуарами може коштувати близько 4000 доларів, як цей лот на eBay. Оскільки це механічний пристрій, його вартість сильно залежить від працездатності касетного механізму.

Годинник-калькулятор HP-01﻿



Рідкісна техніка може зробити свого власника багатшим на кілька тисяч доларів / Фото eBay

У 1977 році цей пристрій був справжнім дивом техніки, що коштувало від 450 до 850 доларів залежно від матеріалу корпусу.

Сьогодні знайти такий годинник – великий успіх. Наприклад, позолочена модель HP-01﻿ виставлена на продаж на Chrono24﻿ за 7733 доларів, а на eBay﻿ – за 5400 доларів.

Його унікальність полягала не лише в наявності калькулятора, а й у здатності виконувати обчислення з датами та часом, працювати як секундомір і розраховувати часові зони. Це був справжній комп'ютер на зап'ясті з 28 крихітними клавішами.

Тож якщо у вас на горищі завалялася якась стара техніка, а особливо запакована – це може бути культова і цінна для колекціонерів річ. Ви можете просто загуглити назву моделі та її параметри і пошукати на різноманітних форумах обговорення серед поціновувачів такої старовини. Можливо вам пощастить і ви зможете продати її за чималі гроші.