Купівля комп’ютера — це завжди інвестиція. І хоч хороша техніка ніколи не буває дешевою, є моделі, що працюватимуть без нарікань навіть через п’ять і більше років. Нижче 24 Канал із посиланням на BGR зібрав найнадійніші ноутбуки та десктопи, які не втратять продуктивності завдяки сучасним процесорам і довготривалій підтримці від виробників.

Які комп’ютери залишаться потужними на роки?

MacBook Pro 14″ M4

Оновлений MacBook Pro з чипом M4 — один із найпотужніших ноутбуків Apple. Його продуктивності вистачить для будь-яких задач — від монтажу відео до роботи з великими 3D-проєктами. При цьому ноутбук може залишатися актуальним до 10 років.

Як повідомляє PCmag, власникам старіших моделей M1–M3 теж не варто хвилюватися — Apple Silicon усе ще демонструє стабільну продуктивність і отримає оновлення macOS орієнтовно до 2032 року. Найдорожча конфігурація M4 Max коштує до 3 999 доларів, але базова модель забезпечить комфортну роботу більшості користувачів.

Фото MacBook Pro 14

MacBook Air 13″ M4

Тим, хто не потребує топових характеристик, підійде MacBook Air M4. Він тонкий, тихий і має чудову автономність. Ноутбук без проблем впорається з офісними задачами, роботою у Photoshop чи навіть редагуванням відео у 4K.

Базова версія за 900 доларів забезпечить принаймні п’ять років комфортної роботи. Моделі на M2 або M3 також залишаються гідною альтернативою, якщо потрібно трохи зекономити.

Фото MacBook Air 13

ASUS Zenbook 14

Якщо ви прихильник Windows або Linux, ASUS Zenbook 14 стане відмінним вибором. Версія 2025 року отримала OLED-дисплей, процесори Intel Core Ultra 7 або Ultra 9, а також 1 ТБ SSD.

Ноутбук коштує 1 199 доларів, але пропонує топову продуктивність і преміальний дизайн. Єдиний мінус — оперативна пам’ять припаяна, тому розширити її не вдасться.

Фото ASUS Zenbook 14

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition

ThinkPad X1 Carbon Aura Edition — ноутбук бізнес-класу з 32 ГБ оперативної пам’яті та 2 ТБ SSD. Його вартість стартує від 1 829 доларів, але продуктивність і надійність цього пристрою виправдовують ціну. Завдяки процесору Intel Core Ultra 7 ноутбук забезпечує рівень MacBook Pro у компактнішому корпусі.

Підтримка Windows 11 гарантує довгу актуальність системи, а якість збірки традиційно висока — ThinkPad залишається еталоном серед корпоративних пристроїв.

Фото Lenovo ThinkPad X1

Mac Mini M4

Найбюджетніший і водночас найкомпактніший представник добірки — Mac Mini M4. Пристрій розміром лише 5×5 дюймів коштує трохи більше 500 доларів, але має потужність, достатню для більшості офісних чи творчих задач.

Варто лише врахувати, що пам’ять і сховище не оновлюються, тому краще одразу обрати конфігурацію «із запасом». Також потрібно придбати окремо монітор, клавіатуру та мишу.

Фото Mac Mini M4