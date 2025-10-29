Ринок ностальгічної техніки переживає бум, і колекціонери готові платити за раритетні екземпляри, які визначили цілі покоління. 24 Канал відвідав кілька онлайн-аукціонів і підготував добірку з п'яти культових пристроїв, які сьогодні можна вигідно продати в інтернеті.

iPhone﻿ першого покоління



Оригінальний iPhone першого покоління / Фото LCG Auctions

Оригінальний iPhone﻿ 2007 року став справжнім скарбом для колекціонерів. Наприклад, запечатану модель на 4 ГБ продали на аукціоні LCG Auctions﻿ за рекордні 190372 доларів. Це майже в 380 разів перевищує її початкову ціну в 499 доларів.

Чому цей смартфон такий цінний? Модель на 4 ГБ є особливо рідкісною, оскільки Apple﻿ випускала її лише два місяці, після чого більшість покупців перейшли на версію з 8 ГБ пам'яті. Втім, моделі на 8 ГБ також високо цінуються: їх продавали за суми від 35414 доларів до 63356 доларів.

Ключовим фактором вартості є стан. Вживаний телефон може коштувати кілька сотень доларів, але запечатаний в оригінальній упаковці пристрій може принести десятки тисяч.

Оригінальний iPod Classic﻿



iPod Classic – справжній скарб для колекціонерів / Фото macrumors

Пристрій, який колись зробив CD-програвачі застарілими, тепер сам став об'єктом полювання колекціонерів. У 2023 році запечатаний iPod﻿ першого покоління 2001 року продали за 29000 доларів на платформі Rally﻿.

Його перший власник придбав плеєр всього за 399 доларів. Звісно, це рідкісний випадок. Зазвичай iPod﻿ першого покоління у хорошому, але розпакованому стані, коштує від 200 до 500 доларів.

Якщо зберіглася коробка та аксесуари, ціна може перевищити 1000. Навіть новіші моделі, як-от запечатаний iPod Touch﻿ першого покоління, з'являються на eBay﻿з цінниками в 40 000 і навіть 60 000 доларів.

Nintendo Game Boy﻿



Культові ігрові консолі цінуються серед шукачів старовини / Фото eBay

Кишенькова ігрова консоль 1989 року перетворилася на вигідну інвестицію. Запечатаний оригінальний Game Boy﻿ з першої партії продали на аукціоні Heritage Auctions﻿ за 21000 доларів у квітні 2022 року.

Це встановило новий стандарт для колекціонерів. Ціни на такі пристрої постійно зростають: якщо у 2020 році один запечатаний екземпляр продали за 5 000 доларів, то у 2023 році було зафіксовано вже дев'ять подібних продажів. Особливо цінуються рідкісні та лімітовані видання, наприклад, пов'язані з покемонами.

Sony Walkman TPS-L2﻿



Плеєр Walkman TPS-L2﻿ давно здобув культовий статус / Фото eBay

Цей плеєр був першим пристроєм, що дозволив носити музику в кишені. На момент випуску в 1979 році він коштував близько 150 доларів (приблизно 650 за сьогоднішнім курсом). Зараз на eBay﻿ працюючі моделі продають за ціною від 500 до 2000 доларів.

Повний комплект з оригінальними навушниками, чохлом та аксесуарами може коштувати близько 4000 доларів, як цей лот на eBay. Оскільки це механічний пристрій, його вартість сильно залежить від працездатності касетного механізму.

Годинник-калькулятор HP-01﻿



Рідкісна техніка може зробити свого власника багатшим на кілька тисяч доларів / Фото eBay

У 1977 році цей пристрій був справжнім дивом техніки, що коштувало від 450 до 850 доларів залежно від матеріалу корпусу.

Сьогодні знайти такий годинник – великий успіх. Наприклад, позолочена модель HP-01﻿ виставлена на продаж на Chrono24﻿ за 7733 доларів, а на eBay﻿ – за 5400 доларів.

Його унікальність полягала не лише в наявності калькулятора, а й у здатності виконувати обчислення з датами та часом, працювати як секундомір і розраховувати часові зони. Це був справжній комп'ютер на зап'ясті з 28 крихітними клавішами.

Тож якщо у вас на горищі завалялася якась стара техніка, а особливо запакована – це може бути культова і цінна для колекціонерів річ. Ви можете просто загуглити назву моделі та її параметри і пошукати на різноманітних форумах обговорення серед поціновувачів такої старовини. Можливо вам пощастить і ви зможете продати її за чималі гроші.