Что делать со старым планшетом: 4 идеи, которые подарят новую жизнь гаджету

Старый Android-планшет с неисправной батареей может получить вторую жизнь. Вместо того чтобы стать электронным мусором, он может превратиться в полезный гаджет для дома или автомобиля. Существует как минимум четыре креативных способа его повторного использования, которые не требуют ремонта аккумулятора.

Многие имеют дома старую технику, которая годами лежит без дела. Часто это планшеты, аккумуляторы которых со временем деградировали настолько, что устройства работают только от розетки. Однако такой гаджет не стоит спешить выбрасывать. 24 Канал подготовил несколько интересных сценариев использования старых планшетов.

Как с пользой применить старый планшет?

Развлекательный центр в ванной

Чтобы не рисковать основным смартфоном в помещении с высокой влажностью, старый планшет можно превратить в стационарный экран для ванной. Его можно прикрепить к стене с помощью недорогих липких силиконовых ковриков с присосками и постоянно держать подключенным к сети, как это сделал автор статьи на сайте MakeOfUse.

Так вы сможете слушать музыку или смотреть видео во время водных процедур. Для лучшего звука можно подключить недорогую Bluetooth-колонку с защитой от влаги.

HUD-дисплей для авто

Старый автомобиль можно модернизировать без значительных затрат. Вместо установки новой магнитолы с Android Auto, что стоит от 300 долларов, можно использовать планшет.

Подключив его к 12-вольтовому зарядному устройству, гаджет можно закрепить на панели приборов с помощью держателя для вентиляционной решетки или магнитного крепления. Специальные программы позволяют превратить планшет в проекционный дисплей (HUD), который будет выводить скорость и навигацию на лобовое стекло.

Кроме того, его можно просто использовать, как навигатор, или медиацентр для вашего автомобиля. Также существуют и более полезные методы, которые помогают диагностировать состояние автомобиля во время движения – для этого нужен специальный блок, который подключается в порт обслуживания авто и к планшету с помощью Bluetooth.

Цифровой ресивер для аналоговых колонок

Если у вас есть качественные, но старые колонки без Bluetooth, планшет поможет сделать их беспроводными. С помощью таких программ, как AudioRelay или SoundWire, можно транслировать звук с компьютера на планшет через Wi-Fi.

Планшет, подключенный к колонкам через аудиокабель, будет выступать в роли приемника. Такое соединение обеспечивает лучшее качество звука и больший радиус действия, чем Bluetooth.

Цифровая фоторамка

Старый планшет с качественным дисплеем может стать отличной цифровой фоторамкой. Специализированные приложения, например Fotoo, позволяют транслировать фото с Google Photos, Dropbox или локального сервера.

Важной функцией является возможность настроить расписание работы экрана – например, включать его утром и выключать ночью. Это экономит электроэнергию и предотвращает выгорание дисплея.

Существует еще много интересных идей

В общем старый планшет или телефон можно превратить во что угодно от устройства для удаленного управления компьютером, дисплея для камер наблюдения и до личного облачного хранилища. Поэтому старая и даже не полностью работающая техника не всегда требует утилизации и переработки. Если она способна выполнять некоторые функции надежно – этим можно воспользоваться Больше идея, например, предлагают авторы статьи на ComputerWorld.

Важно! Перед повторным использованием убедитесь, что батарея планшета не вздулась и не перегревается. Если корпус деформирован, а устройство сильно греется, его следует немедленно утилизировать.