Не пропустите последнее Суперлуние 2025 года: когда смотреть и что нужно знать

Завершение 2025 года отметится знаковым астрономическим событием, которое соединит в себе сразу несколько интересных моментов. В начале декабря Луна не просто перейдет в фазу полнолуния, но и займет особую позицию на небосклоне, которую не повторит в течение следующих 17 лет.

Это явление будет сопровождаться эффектом Суперлуния, что сделает спутник Земли визуально массивнее и ярче. Наконец, событие совпадает с периодом длинных зимних ночей в Северном полушарии, пишет 24 Канал.

Смотрите также Каким было суперлуние ноября: лучшие фото от астрофотографов и ученых со всего мира

Чем уникально декабрьское полнолуние и где искать его на небе?

Последнее полнолуние 2025 года наступит 4 декабря в 23:14 по Гринвичу. В Украине в это время будет 01:14 ночи 5 декабря. Луна в это время будет находиться высоко в небе, поскольку над горизонтом взойдет еще в 15:44, согласно данным ресурса Astro.

Это явление известно под традиционным названием "Холодная Луна", что указывает на резкое снижение температуры в этот период года. Однако для астрономов и любителей наблюдений за небом эта дата важна по другим причинам: это будет последнее Суперлуние года, а также так называемое "экстремальное" полнолуние.

Феномен большого лунного стояния

Главная особенность нынешнего декабрьского полнолуния в этом году заключается в его траектории. Мы сейчас находимся в сезоне большого лунного стояния (2024 – 2025 годы). Орбита спутника наклонена относительно эклиптики, и в определенные периоды, повторяющиеся каждые 18,6 года, Луна достигает экстремальных значений склонения.

Полнолуние 5 декабря 2025 года станет самым высоким на небосклоне Северного полушария вплоть до 2042 года. Благодаря этому оно будет оставаться видимым в течение большей части ночи, а высокие здания или деревья будут меньше мешать обзору, пишет Star Walk.

Зато в Южном полушарии ситуация будет зеркальной: Луна будет проходить чрезвычайно низко над горизонтом, что может окрасить ее в насыщенные оранжевые или красные оттенки из-за атмосферной рефракции и создать оптическую иллюзию гигантского размера.

Последнее Суперлуние 2025 года

Кроме уникальной высоты, декабрьское полнолуние будет еще и Суперлунием. Это происходит, когда полная Луна совпадает с перигеем – точкой максимального приближения к Земле на своей орбите. По подсчетам, видимый диск спутника будет на 7,9% больше и на 15% ярче среднестатистического полнолуния. В следующий раз такое приближение состоится уже 3 января 2026 года.

Где будет находиться Луна?

Астрономически Луна будет находиться в созвездии Тельца. В ночь на 5 декабря наш спутник будет сиять рядом с Плеядами – знаменитым звездным скоплением. Из-за яркого света Суперлуния разглядеть Плеяды невооруженным глазом может быть сложно, поэтому для наблюдений лучше использовать бинокль.



Луна и Плеяды (скопление звезд справа над Ураном) 5 декабря в 01:14 / Скриншот 24 Канала

Жители Северной Америки, большей части Европы и северной Африки смогут наблюдать покрытие (окультацию) Плеяд, когда Луна будет проходить непосредственно перед звездами скопления.

А уже 7 декабря спутник Земли выстроится в одну линию с самой яркой звездой Близнецов – Поллуксом, и планетой Юпитер, что станет прекрасной возможностью для астрофотографии.

Исторические названия и символизм