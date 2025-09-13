Новое исследование предполагает, что внеземные цивилизации, если они существуют, скорее всего, очень редки, древние и находятся на другой стороне Млечного Пути. Но какова вероятность того, что когда-то мы можем встретить технологически развитый вид, живущий в одно время с нами?

Почему найти жизнь в космосе так сложно?

Авторы нового исследования, представленного на научном конгрессе Europlanet Science Congress, попытались выяснить, что делает планету пригодной для возникновения технологической цивилизации, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также На Марсе нашли убедительные признаки древней жизни: разбираемся в громком заявлении NASA

Ученые пришли к выводу, что внеземной разум в нашей галактике является большой редкостью. По словам одного из авторов, Мануэля Шерфа из Института космических исследований Австрийской академии наук, поиск мира с правильной атмосферой, химией и геологической активностью похож на поиск иглы в стоге сена.

Ключевым фактором является состав атмосферы. На Земле она состоит преимущественно из азота (78%) и кислорода (21%), а также небольшой, но жизненно важной доли углекислого газа (0,042%). Если CO 2 мало, биосфера со временем приходит в упадок из-за невозможности фотосинтеза у растений. Если же его много, планета превращается в токсичный мир с парниковым эффектом.

Регулировать этот баланс помогает тектоника плит через углеродно-силикатный цикл, который извлекает углекислый газ из атмосферы и перерабатывает его в течение геологического времени. Однако со временем слишком много этого газа блокируется в горных породах, и фотосинтез останавливается.

Шерф отмечает, что на Земле это может произойти примерно через 200 миллионов – 1 миллиард лет.

Как проходило исследование?

Чтобы проверить различные сценарии, команда смоделировала атмосферы с более высоким содержанием углекислого газа. Они обнаружили, что планета с 10% CO 2 может поддерживать биосферу около 4,2 миллиарда лет, а с 1% – около 3,1 миллиарда лет.

Но углекислый газ – не единственное условие. Уровень кислорода должен быть не менее 18%. Такое количество нужно не только для крупных сложных животных, но и для огня. Без огня невозможна выплавка металлов, а следовательно, и развитие технологической цивилизации.

Следующим вопросом стало время. На Земле понадобилось 4,5 миллиардов лет, чтобы разумная жизнь эволюционировала до вида, способного создавать технологии. Используя это как ориентир, исследователи сравнили продолжительность существования биосфер с временем, необходимым для появления цивилизаций.

Расчеты показали, что на планете с 10% углекислого газа технологическая цивилизация должна просуществовать по меньшей мере 280 000 лет, чтобы человечество имело хотя бы одного соседа в галактике, живущего одновременно с нами.

Шерф добавляет, что для одновременного существования десяти цивилизаций их средняя продолжительность жизни должна превышать 10 миллионов лет. Это гораздо дольше, чем несколько тысяч лет, в течение которых люди являются технологическим видом.

Так можем ли мы встретить разумный вид в космосе?

Из результатов исследования и подсчетов ученых следует, что если мы когда-то обнаружим другую разумную цивилизацию, она почти наверняка будет намного старше и развитее нашей. По расчетам, ближайшая из них может находиться на расстоянии около 33 000 световых лет – по другую сторону Млечного Пути.

Исследование рисует сложную картину для программы поиска внеземного разума (SETI), но ученые отмечают, что поиски должны продолжаться. Только так можно узнать наверняка, одиноки ли мы во Вселенной.

Почему ученые ищут следы жизни в космосе?

Причин этому несколько. Одна из них, это секреты образования, формирования и гибели жизни, которые мы можем раскрыть в ходе таких исследований. Изучая биосигнатуры на Марсе и Венере, ученые могут узнать об особенностях формирования жизни, влияние на нее других миров и наоборот.

Поиск следов жизни на других планетах, не обязательно разумной, может подсказать нам, что Земля не единственное место во вселенной, где жизнь может существовать. Это также означает, что человечество, в теории, могло бы колонизировать другие миры, которые так или иначе пригодны для жизни.

Это также помогает прогнозировать то, как развивается наша планета и к чему следует готовиться. Возможно нас ждет превращение в один из миров нашей системы, как вот Венера, или Марс. А может это будет что-то совсем другое, не похожее и уникальное. В конце концов Земля наполнена людьми – решающим антропологическим фактором, который влияет на любые изменения на планете.