Нове дослідження припускає, що позаземні цивілізації, якщо вони існують, скоріш за все, дуже рідкісні, стародавні та перебувають на іншому боці Молочного Шляху. Але яка ймовірність того, що колись ми можемо зустріти технологічно розвинений вид, що живе в один час із нами?

Чому знайти життя у космосі так складно?

Автори нового дослідження, представленого на науковому конгресі Europlanet Science Congress, спробували з'ясувати, що робить планету придатною для виникнення технологічної цивілізації, розповідає 24 Канал.

Науковці дійшли висновку, що позаземний розум у нашій галактиці є великою рідкістю. За словами одного з авторів, Мануеля Шерфа з Інституту космічних досліджень Австрійської академії наук, пошук світу з правильною атмосферою, хімією та геологічною активністю схожий на пошук голки в копиці сіна.

Ключовим фактором є склад атмосфери. На Землі вона складається переважно з азоту (78%) та кисню (21%), а також невеликої, але життєво важливої частки вуглекислого газу (0,042%). Якщо CO 2 замало, біосфера з часом занепадає через неможливість фотосинтезу у рослин. Якщо ж його забагато, планета перетворюється на токсичний світ з парниковим ефектом.

Регулювати цей баланс допомагає тектоніка плит через вуглецево-силікатний цикл, який витягує вуглекислий газ з атмосфери та переробляє його протягом геологічного часу. Однак із часом занадто багато цього газу блокується в гірських породах, і фотосинтез зупиняється.

Шерф зазначає, що на Землі це може статися приблизно через 200 мільйонів – 1 мільярд років.

Як проходило дослідження?

Щоб перевірити різні сценарії, команда змоделювала атмосфери з вищим вмістом вуглекислого газу. Вони виявили, що планета з 10% CO 2 може підтримувати біосферу близько 4,2 мільярда років, а з 1% – близько 3,1 мільярда років.

Але вуглекислий газ – не єдина умова. Рівень кисню має бути не менше 18%. Така кількість потрібна не лише для великих складних тварин, а й для вогню. Без вогню неможлива виплавка металів, а отже, і розвиток технологічної цивілізації.

Наступним питанням став час. На Землі знадобилося 4,5 мільярда років, щоб розумне життя еволюціонувало до виду, здатного створювати технології. Використовуючи це як орієнтир, дослідники порівняли тривалість існування біосфер з часом, необхідним для появи цивілізацій.

Розрахунки показали, що на планеті з 10% вуглекислого газу технологічна цивілізація повинна проіснувати щонайменше 280 000 років, щоб людство мало хоча б одного сусіда в галактиці, який живе одночасно з нами.

Шерф додає, що для одночасного існування десяти цивілізацій їхня середня тривалість життя має перевищувати 10 мільйонів років. Це набагато довше, ніж кілька тисяч років, протягом яких люди є технологічним видом.

То чи можемо ми зустріти розумний вид у космосі?

З результатів дослідження та підрахунків науковців випливає, що якщо ми колись виявимо іншу розумну цивілізацію, вона майже напевно буде набагато старшою та розвиненішою за нашу. За розрахунками, найближча з них може знаходитися на відстані близько 33 000 світлових років – на іншому боці Молочного Шляху.

Дослідження малює складну картину для програми пошуку позаземного розуму (SETI), але вчені наголошують, що пошуки мають тривати. Лише так можна дізнатися напевно, чи самотні ми у Всесвіті.

Чому науковці шукають сліди життя у космосі?

Причин цьому кілька. Одна з них, це секрети утворення, формування та загибелі життя, які ми можемо розкрити у ході таких досліджень. Вивчаючи біосигнатури на Марсі та Венері, науковці можуть дізнатися про особливості формування життя, вплив на нього інших світів і навпаки.

Пошук слідів життя на інших планетах, не обов'язково розумного, може підказати нам, що Земля не єдине місце у всесвіті, де життя може існувати. Це також означає, що людство, в теорії, могло б колонізувати інші світи, які так чи інакше придатні для життя.

Це також допомагає прогнозувати те, як розвивається наша планета і до чого слід готуватися. Можливо нас чекає перетворення на один зі світів нашої системи, як от Венера, або Марс. А може це буде щось зовсім інше, не схоже та унікальне. Зрештою Земля наповнена людьми – вирішальним антропологічним фактором, який впливає на будь-які зміни на планеті.