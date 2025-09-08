Ученые из Даремского университета разработали инновационную систему, позволяющую роям дронов действовать с невиданной ранее слаженностью. Этот прорыв решает одну из главных проблем беспилотников – необходимость выбирать между скоростью и безопасностью полета в сложных условиях, открывая новые горизонты для их использования.

Как технология T-STAR превращает дроны в интеллектуальный рой?

Рои дронов давно считаются перспективной технологией для выполнения широкого спектра задач: от поисково-спасательных операций и мониторинга лесных пожаров до доставки посылок и исследования окружающей среды. Однако до недавнего времени эффективность совместной работы ограничивалась серьезной дилеммой. Во время навигации в непредсказуемых условиях, например, в завалах после землетрясения или в густом лесу, традиционные системы заставляли дроны существенно замедляться, чтобы избежать столкновений. Это значительно снижало их полезность в срочных или масштабных миссиях, где каждая секунда имеет значение, пишет 24 Канал со ссылкой на IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems.

Смотрите также Донать на ВСУ и смотри контент: новая платформа для поддержки военных, вдохновленная Patreon

Решить эту проблему взялись ученые из Даремского университета, которые представили новую систему управления под названием T-STAR. Ее главная особенность заключается в способности обеспечивать обмен информацией между дронами в режиме реального времени. Благодаря этому каждый беспилотник в рое может мгновенно корректировать свою траекторию в зависимости от изменений в окружающей среде или движений соседних аппаратов. Это позволяет не только избегать столкновений, но и сохранять целостность строя, обеспечивая движение к цели с минимальными задержками.

Самое важное то, что технология достигает такой координации без ущерба для скорости. Проведенные испытания показали, что рои под управлением T-STAR выполняют задачи значительно быстрее, а их траектории полета являются более плавными и надежными по сравнению с имеющимися методами.

По словам доктора Джуняна Ху, ведущего автора исследования, опубликованного в журнале IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, система T-STAR позволяет автономным летательным аппаратам функционировать как действительно интеллектуальный рой. Она сочетает скорость, безопасность и координацию на уровне, который ранее был недостижим. Это открывает новые возможности для применения совместных роботизированных групп в сложных сценариях, где время играет решающую роль.

Демонстрация первых полетов с технологией T-STAR: видео

На практике это означает, что в будущем дроны можно будет эффективнее привлекать для спасения жизней во время землетрясений или наводнений, для отслеживания и локализации лесных пожаров или для доставки припасов в труднодоступные районы. Исследователи также видят большой потенциал технологии в повседневных сферах, таких как сельское хозяйство и логистика, где команды автономных летающих роботов смогут работать с невиданными ранее масштабами и эффективностью.

Новаторство T-STAR заключается в балансе между маневренностью отдельных аппаратов и их командной работой. Каждый дрон действует с высокой степенью независимости, но остается частью скоординированной сети, подобно поведению птиц в стае. Такой подход придает рою одновременно устойчивости и гибкости, позволяя ему адаптироваться к вызовам "на лету".

Многочисленные симуляции и лабораторные эксперименты уже подтвердили преимущество T-STAR над другими системами. Сейчас команда исследователей готовится к следующему этапу – проведения испытаний в реальных условиях на открытой местности.