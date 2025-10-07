Современная наука считает, что около 95% Вселенной состоит из двух таинственных компонентов – темной материи и темной энергии, которые невозможно увидеть или обнаружить напрямую. Поскольку мы до сих пор не смогли доказать их существование, ученые продолжают искать альтернативы. Новое исследование ставит под сомнение эту фундаментальную концепцию, предлагая иное объяснение космических процессов.

Что говорит новая теория?

В основе стандартной космологической модели лежит предположение, что темная материя своей дополнительной гравитацией удерживает галактики, не давая им разлететься, а темная энергия отвечает за ускоренное расширение Вселенной. Однако десятилетия поисков не дали прямых доказательств существования этих компонентов. Физик Раджендра Гупта из Университета Оттавы предложил альтернативную теорию, которая может обойтись без этих загадочных субстанций, пишет 24 Канал со ссылкой на SciTechDaily

Модель, получившая название CCC+TL, предполагает, что фундаментальные силы природы, такие как гравитация, не являются постоянными, а могут постепенно меняться по мере того, как Вселенная стареет. Согласно этой идее, описанной в MDPI, эффекты, которые мы приписываем темной материи и темной энергии, на самом деле могут быть лишь иллюзией. Гупта объясняет, что постепенное уменьшение сил во Вселенной создает эффект, будто его что-то расталкивает изнутри – это явление мы и называем темной энергией. В то же время эти же процессы создают дополнительную гравитацию в галактических масштабах, которую мы ошибочно принимаем за влияние темной материи.

"Силы Вселенной на самом деле в среднем ослабевают по мере ее расширения. Это ослабление создает впечатление, будто существует таинственная сила, которая заставляет Вселенную расширяться быстрее. Однако на уровне галактик и скоплений галактик вариация этих сил в пространстве, связанном гравитацией, приводит к дополнительной гравитации. Но эти явления могут быть лишь иллюзиями, возникающими в результате эволюции констант, определяющих мощность этих сил", – говорит Раджендра Гупта.

Ученый говорит, что сегодня мы имеем два очень разных уравнения, которые применяем для объяснения явлений в масштабах сотен миллионов световых лет и масштабах солнечных систем. Они не очень согласуются между собой, а потому где-то точно есть ошибка.

Наш сценарий – единственный, который объясняет их тем же уравнением и без необходимости использования темной материи или темной энергии,

– добавляет Гупта.

Этот новый подход позволяет объяснить то, что мы видим в небе: вращение галактик, скопления галактик и даже то, как свет искривляется вокруг массивных объектов, без необходимости представлять, что там что-то скрывается. Все это, по мнению физика, является лишь результатом "изменения природных констант по мере старения Вселенной и ее неравномерного развития".

Таким образом, вместо того, чтобы заполнять космос невидимыми частицами и энергиями, новая теория предлагает пересмотреть сами основы физики. Если окажется, что физические константы, которые мы считали незыблемыми, на самом деле медленно меняются на протяжении миллиардов лет, это может полностью изменить наше понимание структуры и эволюции Вселенной.