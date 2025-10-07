Сучасна наука вважає, що близько 95% нашого Всесвіту складається з двох таємничих компонентів – темної матерії та темної енергії, які неможливо побачити чи виявити напряму. Оскільки ми досі не змогли довести їхнє існування, вчені продовжують шукати альтернативні гіпотези. Нове дослідження ставить під сумнів цю фундаментальну концепцію, пропонуючи радикально інше пояснення космічних процесів.

Що говорить нова теорія?

В основі стандартної космологічної моделі лежить припущення, що темна матерія своєю додатковою гравітацією утримує галактики, не даючи їм розлетітися, а темна енергія відповідає за прискорене розширення Всесвіту. Проте десятиліття пошуків не дали прямих доказів існування цих компонентів. Фізик Раджендра Гупта з Університету Оттави запропонував альтернативну теорію, яка може обійтися без цих загадкових субстанцій, пише 24 Канал з посиланням на SciTechDaily

Модель, що отримала назву CCC+TL, припускає, що фундаментальні сили природи, такі як гравітація, не є сталими, а можуть поступово змінюватися мірою того, як Всесвіт старіє. Згідно з цією ідеєю, описаною в MDPI, ефекти, які ми приписуємо темній матерії та темній енергії, насправді можуть бути лише ілюзією. Гупта пояснює, що поступове зменшення сил у Всесвіті створює ефект, ніби його щось розштовхує зсередини – це явище ми й називаємо темною енергією. Водночас ці ж процеси створюють додаткову гравітацію в галактичних масштабах, яку ми помилково приймаємо за вплив темної матерії.

"Сили Всесвіту насправді в середньому слабшають у міру його розширення. Це ослаблення створює враження, ніби існує таємнича сила, яка змушує Всесвіт розширюватися швидше. Однак на рівні галактик і скупчень галактик варіація цих сил у просторі, пов'язаному гравітацією, призводить до додаткової гравітації. Але ці явища можуть бути лише ілюзіями, що виникають у результаті еволюції констант, які визначають потужність цих сил", – каже Раджендра Гупта.

Вчений говорить, що сьогодні ми маємо два дуже різні рівняння, які застосовуємо для пояснення явищ у масштабах сотень мільйонів світлових років і масштабах сонячних систем. Вони не дуже узгоджуються між собою, а тому десь точно є помилка.

Наш сценарій – єдиний, який пояснює їх тим самим рівнянням і без необхідності використання темної матерії чи темної енергії,

– додає Гупта.

Цей новий підхід дозволяє пояснити те, що ми бачимо в небі: обертання галактик, скупчення галактик і навіть те, як світло викривляється навколо масивних об'єктів, без необхідності уявляти, що там щось ховається. Все це, на думку фізика, є лише результатом "зміни природних констант у міру старіння Всесвіту і його нерівномірного розвитку".

Таким чином, замість того, щоб заповнювати космос невидимими частинками та енергіями, нова теорія пропонує переглянути самі основи фізики. Якщо виявиться, що фізичні константи, які ми вважали непорушними, насправді повільно змінюються протягом мільярдів років, це може повністю змінити наше розуміння структури та еволюції Всесвіту.